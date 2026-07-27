Insólito: chocó contra un lavarropas abandonado en una avenida y una mujer terminó en el hospital

Un insólito incidente vial ocurrido en la ciudad de Córdoba dejó como saldo una mujer herida, que debió ser internada con politraumatismos. Un automóvil impactó contra un lavarropas que se encontraba abandonado en el cantero central de la avenida Colón y una de las ocupantes del vehículo fue trasladada al Hospital de Urgencias.

El hecho sucedió durante la madrugada de este domingo en la intersección de avenida Colón y Nicolás Rodrigo Peña, en el barrio Alberdi, uno de los principales accesos del sector oeste de la capital cordobesa.

Por causas que aún son materia de investigación, un Renault Logan que circulaba por la avenida colisionó violentamente contra un lavarropas que había sido dejado sobre el cantero central.

El vehículo era conducido por un hombre y, además, viajaban otros tres ocupantes: dos mujeres y otro hombre. El impacto provocó importantes daños materiales en el automóvil y obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

Chocó contra un lavarropas en Córdoba

Minutos después del choque arribó al lugar una ambulancia del servicio de emergencias 107. Los profesionales asistieron a todos los ocupantes del vehículo y determinaron que una de las acompañantes presentaba politraumatismos producto del impacto.

De acuerdo con la información oficial, la mujer recibió las primeras curaciones en el lugar y luego fue trasladada al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba para una evaluación más exhaustiva y continuar con el tratamiento correspondiente.

Hasta el momento no se informó cómo llegó el electrodoméstico al cantero central de la avenida ni cuánto tiempo llevaba allí antes del accidente.

Peritos y personal policial trabajaron en el lugar para relevar evidencias y reconstruir la secuencia del choque, mientras el tránsito permaneció parcialmente afectado durante las tareas de asistencia y remoción del vehículo.