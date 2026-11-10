Insólito robo en Neuquén: hizo un boquete para entrar a una verdulería, pero un vecino lo descubrió y quedó filmado

Un hombre ingresó durante la madrugada del domingo a una verdulería de la ciudad neuquina de Centenario, después de abrir un boquete en una de sus paredes. Una vez dentro, recorrió el local, revisó las heladeras y los estantes y guardó distintos productos en una bolsa. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

El hecho ocurrió en un negocio ubicado en la esquina de Cuba y Chacho Peñaloza. Para acceder, el sospechoso habría aprovechado la conexión del local con dos departamentos deshabitados. Desde uno de esos inmuebles rompió una pared y consiguió ingresar sin necesidad de hacerlo directamente desde la calle.

Las imágenes, captadas en blanco y negro y difundidas por el medio local Centenario Digital, muestran al hombre con parte del rostro cubierto mientras se desplaza por el interior del establecimiento. Durante varios minutos revisa distintos sectores, abre las heladeras y selecciona la mercadería que después guarda en una bolsa.

Hizo un boquete para robar una verdulería en Neuquén y quedó filmado

Entre los elementos sustraídos había cigarrillos, hamburguesas y otros productos , además de una suma de dinero en efectivo cuyo monto no fue informado.

Los ruidos provocados por el ingreso y los movimientos dentro del comercio alertaron a un vecino, que se acercó para comprobar qué sucedía. El hombre llegó a encontrarse con el intruso cuando intentaba escapar, pero el ladrón lo amenazó para evitar que interviniera y consiguió huir antes de la llegada de la Policía .

Tras el aviso, efectivos de la Comisaría 52 acudieron al lugar y constataron los daños en la pared y los faltantes en el negocio. Para entonces, el sospechoso ya había escapado.

El presunto autor estaría identificado y tendría antecedentes policiales, aunque esos datos no fueron confirmados de manera oficial.