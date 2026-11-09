Lo buscaban por cuatro homicidios y lo atraparon por una foto con su mamá: el detalle que permitió encontrar su escondite

Una fotografía familiar terminó por revelar el escondite de Dylan Benjamín Fernández, alias Pompón, un joven de 23 años que era buscado por su presunta participación en cuatro homicidios vinculados con el narcotráfico.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo al sospechoso el viernes pasado en Máximo Paz, en el partido de Cañuelas, después de una investigación que incluyó el análisis de los teléfonos celulares de su pareja y de su madre.

Fernández permanecía prófugo y tenía una captura nacional e internacional y una circular roja de Interpol. Los investigadores lo señalan como el presunto brazo ejecutor de una organización criminal que opera en el sur del conurbano bonaerense y que, según la hipótesis de la causa, recurría a sicarios para controlar puntos de venta de drogas y disputar territorios con otras bandas.

El joven también es investigado por sus vínculos con Kevin Henderson Valderrama Acosta, alias Marvin, de 37 años, señalado como el presunto líder de la estructura y que continúa prófugo.

La búsqueda de Pompón avanzó cuando los detectives comenzaron a reconstruir los movimientos de las personas de su entorno más cercano. Mediante el análisis de las antenas de telefonía celular, establecieron que su pareja y su madre se trasladaban ocasionalmente hasta una zona de Máximo Paz, donde sospechaban que podía estar escondido .

La pareja viajaba hasta ese lugar para que Fernández pudiera mantener contacto con su hijo, de cuatro años. Según la reconstrucción policial, padre e hijo incluso llegaron a encontrarse en una pequeña cancha de fútbol situada cerca de la vivienda.

Sin embargo, la pista que permitió precisar la ubicación apareció en el teléfono celular de su madre. Entre las imágenes almacenadas encontraron una fotografía en la que el joven aparecía junto a ella. Detrás de ambos se distinguía la fachada de una casa.

El pedido de captura por Dylan Benjamín Fernández

Con esa referencia, los investigadores recorrieron el barrio hasta reconocer el inmueble. Después de realizar tareas de vigilancia encubierta, concretaron el operativo cuando observaron que la madre del sospechoso ingresaba en la propiedad.

Durante el procedimiento secuestraron una pistola Bersa TPR calibre .40 con la numeración suprimida, siete cartuchos intactos y cuatro teléfonos celulares. Una fuente vinculada con la investigación señaló a Clarín que los policías temían que Fernández pudiera resistirse a los tiros, aunque la presencia de su hijo habría influido para que el procedimiento se desarrollara sin un enfrentamiento.

La organización narco

Fernández está imputado por cuatro asesinatos y los investigadores analizan su posible participación en otros ataques relacionados con disputas por el control de la comercialización de drogas. La hipótesis apunta a una estructura vinculada con Marvin, que habría recurrido a homicidios por encargo para desplazar a vendedores y consolidar su dominio territorial.

Uno de los hechos investigados ocurrió en septiembre de 2025, cuando varios sospechosos ingresaron armados en una vivienda, dispararon contra una persona y escaparon en un vehículo que los esperaba en las inmediaciones. Por ese crimen, el Ministerio de Seguridad bonaerense llegó a ofrecer una recompensa de entre 1,5 y 3 millones de pesos para quienes aportaran información relevante.

Otra de las investigaciones está relacionada con el asesinato de Jonathan Axel Estigarribia Godoy, de 40 años, ocurrido el 5 de agosto en una vivienda de Canning, partido de Esteban Echeverría. La víctima participaba de una reunión cuando dos hombres armados irrumpieron en la propiedad y le dispararon. Un tercer sospechoso los habría esperado en un automóvil para facilitar la fuga.

Los investigadores establecieron que Estigarribia Godoy se dedicaba a la venta de drogas y que presuntamente había recibido amenazas de Fernández. Para reconstruir el ataque, analizaron cámaras de seguridad, movimientos de teléfonos celulares y una operación realizada con una billetera virtual en un comercio cercano. También investigaron si una persona del entorno de la víctima había facilitado información a los agresores para identificarlo durante la reunión.

La pesquisa derivó en 18 allanamientos y cinco detenciones. De acuerdo con fuentes policiales, la banda estaría vinculada con una serie de homicidios cometidos en localidades como Burzaco, Adrogué, Longchamps, Glew y Malvinas Argentinas, en el partido de Almirante Brown.

Los investigadores también detectaron que en algunos ataques se habrían utilizado armas automáticas con componentes fabricados mediante impresión 3D.

Con Fernández detenido, la Policía continúa buscando a Marvin Valderrama Acosta, considerado uno de los principales sospechosos de conducir la organización criminal.