Intentó fugarse luego de un robo, pero se arrojó a un río y murió ahogado

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Las autoridades judiciales de Río Negro confirmaron que el cuerpo encontrado el viernes pasado en las inmediaciones de la isla Jordán pertenece a Héctor Lucas Llamani, de 32 años. El hombre, oriundo de Salta, pero residente en el barrio Provincias Unidas de Neuquén, era buscado desde finales de mayo tras haberse arrojado al agua para evitar ser detenido luego de un intento de robo.

El cuerpo fue hallado en la zona de la Isla Jordan de la localidad de Cipoletti

El cadáver fue localizado el viernes 12 de junio flotando en el río Negro, en una zona comprendida entre la isla Jordán de Cipolletti y la península Hiroki. Las malas condiciones de conservación del cuerpo luego de días de permanecer en el río impidieron realizar una autopsia convencional de manera inmediata.

La Justicia rionegrina procedió a confirmar su identidad mediante un análisis dactiloscópico, cotejando sus huellas digitales con las bases de datos oficiales.

El incidente que derivó en la muerte de Llamani ocurrió el 20 de mayo. Según la reconstrucción de los hechos, el hombre fue sorprendido in fraganti por el propietario de una camioneta mientras intentaba sustraer objetos del interior del vehículo en la zona del Parque del Este, en la capital neuquina. Ante la confrontación con el dueño, Llamani emprendió una veloz huida hacia la costa y decidió lanzarse al río Neuquén para escapar.

Héctor Lucas Llamani era buscado desde mayo pasado.

Un testigo que se encontraba pescando en el sector relató haber visto el momento en que el hombre se sumergió, salió a la superficie una vez y luego desapareció definitivamente. Las autoridades señalaron que Llamani no sabía nadar, al tiempo que el brazo del río contaba con un caudal elevado en ese momento y las temperaturas del agua eran extremadamente bajas.

Tras la denuncia por desaparición realizada por su madre el 25 de mayo, se iniciaron rastrillajes que incluyeron la confesión de un amigo de Llamani, quien admitió haber participado con él en el intento de robo.

Si bien la búsqueda inicial estuvo a cargo de la Prefectura y la policía de Neuquén, la causa pasó a la órbita de la Justicia de Río Negro debido a que el cuerpo fue hallado sobre el margen rionegrino del cauce. Los restos fueron trasladados a la morgue judicial de General Roca para los procedimientos finales.

Persecución en Bariloche

En Bariloche, la Policía de Río Negro detuvo a un hombre de 29 años con pedido de captura vigente, “conocido en el ambiente delictivo”, tras una persecución que culminó cuando el sospechoso impactó el vehículo que conducía contra un cesto de residuos en la calle Ojos del Salado, en el sector oeste de la ciudad.

“Mientras el vehículo circulaba por la ciudad, el sistema de cámaras con lector de patentes (LPR) detectó un Toyota Etios que habría estado involucrado en distintos hechos delictivos cometidos en diversas jurisdicciones, por lo que dio aviso a las unidades policiales para proceder a su identificación”, indicaron desde la Policía.

El hombre registraba un pedido de captura vigente emitido en marzo de este año por el Juzgado de Ejecución Penal N° 12 de Bariloche, en el marco de otras causas por hechos delictivos cometidos con anterioridad.

Durante la requisa del auto, autorizada por la Justicia, los efectivos encontraron equipos de comunicación que habrían sido utilizados para vulnerar sistemas de cierre centralizado y alarmas de automóviles.