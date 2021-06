Intentó subir a un avión con medio millón de dólares en un bolso

El movimiento de fuertes sumas de dinero en efectivo se volvió durante la pandemia una situación cotidiana. Si bien siempre existió una economía informal que favorece el uso de grandes cantidades de billetes, desde marzo de 2020 se concretaron como nunca antes decomisos de pesos y dólares cuyo origen no pudo ser precisado. Los más de $ 200.000.000 encontrados en camiones aún quedan como un misterio sin resolver, más allá del secuestro del dinero.

En los últimos días se detectó otra circulación anormal de valores en el aeroparque metropolitano, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria incautó 107 monedas de oro, valuadas en $ 23.5000.000 que un pasajero llevaba en su equipaje. Y hoy otra sorpresa apareció en el escaner de la PSA instalado en el aeropuerto de Corrientes: una mujer intentó abordar un vuelo a Buenos Aires con casi medio millón de dólares.

Mover dinero dentro del país no es delito, pero las autoridades reclaman la justificación de esos bienes y si el portador no puede explicar el origen de los fondos se realiza una denuncia por presunto lavado de dinero. En el caso descubierto en Corrientes, según informó la PSA, fueron decomisados los US$ 430.000 y se abrió una causa por la supuesta infracción del artículo 303 del Código Penal, que tiene prevista una pena de entre tres y diez años de prisión para “el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal”.

La Gendarmería incautó más de dos millones de pesos en la ruta nacional 14, en las cercanías de Paso de los Libres Gendarmería Nacional

Una situación similar se registró en el kilómetro 480 de la Ruta Nacional N° 14, donde una patrulla de la Gendarmería detuvo la marcha de un Chrevrolet Aveo. Al inspeccionar ese vehículo, los gendarmes hallaron dentro del baúl una caja de cartón que contenía $2.073.470. El conductor del automóvil solo explicó que ese dinero pertenecía a un amigo, pero ese hombre involucrado en el testimonio no pudo presentar documentación alguna sobre el origen del dinero, por lo que fueron decomisados los billetes y se inició un expediente por presunta evasión fiscal.

