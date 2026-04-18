Asalto relámpago: le robaron el auto a un hombre en 20 segundos en la puerta de su casa en Mar del Plata
Los delincuentes rodearon a la víctima y escaparon en el vehículo; la maniobra evidenció una modalidad de ‘salidera’
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Un hombre fue víctima este sábado de un violento robo en Mar del Plata cuando un grupo de delincuentes lo atacó en la puerta de su casa y se llevó su auto en 20 segundos.
El asalto tuvo lugar en la calle Termas de Río Hondo, entre 25 de Mayo y 9 de Julio del barrio Malvinas Argentinas, y quedó registrado por una cámara de seguridad privada.
El video permite ver cómo el hombre fue asaltado al momento de ingresar a su Chevrolet blanca para salir: antes de que cerrara la puerta, un automóvil gris se detiene detrás y de este descienden al menos tres delincuentes.
Los agresores ni siquiera cerraron las puertas del vehículo en el que llegaron, y donde un chofer esperaba con el auto en movimiento.
Tras un rápido forcejeo, la víctima fue expulsada del vehículo mientras los tres agresores se hacían con el control del rodado, según informó el diario local La Capital.
En el auto también había dos mujeres, presuntamente familiares, quienes se alejaron rápidamente del vehículo.
Ante el grito de estas mujeres, se activó el sistema de alarma vecinal y los delincuentes huyeron rápidamente.
Uno de los agresores escapó en la camioneta robada, dos lo hicieron en el auto gris en el que habían llegado y un último escapó a pie.
La rapidez del asalto evidenció una maniobra planificada, habitual en la modalidad de ‘salideras’.
El video registrado por las cámaras se encuentra en manos de los investigadores, que buscan identificar a los autores del hecho.
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