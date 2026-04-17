La Plata: denunciaron que un alumno fue armado a clases

La semana que había transcurrido con una seria de amenazas sobre ataques a tiros en distintas escuelas del país termina con una denuncia de gravedad en un colegio de La Plata, donde un alumno habría ido a clases armado.

Todo sucedió en la escuela Nuestra Señora de Luján donde un estudiante de quinto año habría llevado un arma de aire comprimido y otra de juguete.

“Se activó el protocolo, intervino la policía y el alumno y su familia fueron trasladados a una comisaría”, informó el diario platense El Día.

Los autoridades del establecimiento educativo convocaron para hoy a una reunión a los padres y madres de los estudiantes para hablar sobre lo sucedido.

En otro hecho de violencia, en San Martín, adolescente de 14 años apuñaló a su compañero de escuela y reciente novio, de 15 años, antes de ingresar a clases.

La violencia escolar no frena

Luciano, la víctima fue trasladado a un hospital. Según pudo saber LA NACION, sufrió cortes leves y se encuentra fuera de peligro.

En una entrevista con LN+, Luciano dijo que las herridas en su nuca fueron provocados con un cutter, un elemento de uso escolar. Y contó que tenía una relación sentimental desde hacía dos semanas con la agresora. “

“Era buenita, pero me habían dicho que estaba loca”, sostuvo.

La víctima había sufrido otros actos de violencia por parte de la chica.

“Una vez me fue a buscar a la casa de mi papá y me dio dos cachetazos al enterarse de que yo estaba hablando con una piba”, recordó.

El jueves pasado, antes de la agresión, él había decidido cortar la comunicación con la adolescente. “Yo no le hablaba porque se había puesto muy agresiva”, explicó.

“Mañana, tiroteo, no vengan”

Una serie de sugestivos mensajes con amenazas de tiroteos en al menos 12 escuelas del país llamaron la atención en las últimas horas y generaron preocupación en las autoridades y en las familias de los estudiantes.

Se documentaron mensajes en colegios de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut y Neuquén. Todos de carácter similar: con la fecha escrita, anunciaban que un tiroteo iba a ocurrir y advertían a los alumnos que no asistieran a clases.

Las nuevas amenazas llaman la atención y llevan a las autoridades a investigar si se trata de un conflicto real. Por el momento, consideran que se trata de un reto viral acordado por jóvenes en redes sociales.