Cuchillos, lanzas tumberas y treinta celulares robados, el hallazgo policial al desarmar una ranchada

La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro personas que tenían en su poder armas blancas y elementos robados, durante un procedimiento realizado junto a personal de Espacio Público en el barrio de Parque Chacabuco.

“Personal de la Comisaría Vecinal 7 B de la Policía de la Ciudad, en conjunto con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, llevó a cabo un operativo contra ranchadas tras varias denuncias efectuadas por vecinos de Parque Chacabuco. Los denunciantes describieron la existencia de ranchadas que albergaban a personas en situación de calle y aprovechaban el corte de los semáforos para asaltar automovilistas, amenazándolos con armas blancas”, se informó en un comunicado del Ministerio de Seguridad porteño.

“En este contexto -se agregó-, las autoridades efectuaron un procedimiento en avenida Riestra al 1800 en el que se individualizó e identificó a los habitantes de estas ranchadas. Luego, se liberó el espacio público y se procedió a la limpieza correspondiente.”

Dentro de la ranchada, la policía porteña encontró varios elementos que pueden ser utilizados como armas, como una masa, dos navajas, siete cuchillos, tres lanzas tumberas y un cortafierro. Además fueron hallados aparatos que habrían surgido del robo a vecinos, como una una Tablet, treinta celulares, veintidós billeteras, un parlante, una balanza de precisión, un detector de billetes y quince pastillas de ansiolíticos.

En la causa tomó intervención el Juzgado Criminal y Correccional N° 36.