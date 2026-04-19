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Cuchillos, lanzas tumberas y treinta celulares robados, el hallazgo policial al desarmar una ranchada

Cuatro personas fueron arrestadas por la policía de la ciudad en un operativo realizado tras la denuncia de vecinos

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Tras el procedimiento policial, personal de limpieza completó el desalojo de la ranchada
Tras el procedimiento policial, personal de limpieza completó el desalojo de la ranchadapolicía de la ciudad

La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro personas que tenían en su poder armas blancas y elementos robados, durante un procedimiento realizado junto a personal de Espacio Público en el barrio de Parque Chacabuco.

“Personal de la Comisaría Vecinal 7 B de la Policía de la Ciudad, en conjunto con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, llevó a cabo un operativo contra ranchadas tras varias denuncias efectuadas por vecinos de Parque Chacabuco. Los denunciantes describieron la existencia de ranchadas que albergaban a personas en situación de calle y aprovechaban el corte de los semáforos para asaltar automovilistas, amenazándolos con armas blancas”, se informó en un comunicado del Ministerio de Seguridad porteño.

“En este contexto -se agregó-, las autoridades efectuaron un procedimiento en avenida Riestra al 1800 en el que se individualizó e identificó a los habitantes de estas ranchadas. Luego, se liberó el espacio público y se procedió a la limpieza correspondiente.”

Dentro de la ranchada, la policía porteña encontró varios elementos que pueden ser utilizados como armas, como una masa, dos navajas, siete cuchillos, tres lanzas tumberas y un cortafierro. Además fueron hallados aparatos que habrían surgido del robo a vecinos, como una una Tablet, treinta celulares, veintidós billeteras, un parlante, una balanza de precisión, un detector de billetes y quince pastillas de ansiolíticos.

En la causa tomó intervención el Juzgado Criminal y Correccional N° 36.

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