El cantante Cristian “Pity” Álvarez fue internado en terapia intermedia en las últimas horas en el Hospital Tornú, según pudo confirmar LA NACION. Este martes el artista había sido noticia luego de protagonizar un choque en una estación de servicio, en medio del juicio en el que está acusado por el homicidio de un hombre en Villa Lugano.

Probablemente, en las próximas horas el cantante sea trasladado a una clínica de su obra social. De acuerdo a los primeros trascendidos, el Pity habría sufrido un problema de salud asociado con la hipertensión, por lo que los médicos ordenaron su internación para mayor control.

Este miércoles, desde las 11.30, está previsto que continúe el proceso, en el que Álvarez está acusado del crimen de un hombre, en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. Para esta audiencia está programado que declaren cuatro testigos que fueron propuestos por la defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastién Queijeiro. Una de las personas que declararía es Cristina Congiu, madre del músico, sumado a Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, quienes vivían en el barrio o son del círculo cercano.

Internaron a “Pity” Álvarez en el Hospital Tornú tras el choque en la estación de servicio. www.fiscales.gob.ar

Este martes por la madrugada, Pity fue noticia luego del siniestro vial que protagonizó en una estación de servicio ubicada en la avenida San Martín al 2400, en el barrio de Villa General Mitre. Pese a que fue un choque leve —colisionó a otro rodado que estaba cargando combustible— y en el que no se registraron heridos, el caso trascendió y generó alarma, sobre todo por el estado de salud del artista.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta

“No sé si tiene o no vencido el registro. Lo importante es que Cristian es una persona con consumo activo, por eso es que tienen que tomar medidas”, dijo uno de los abogados del artista, Queijeiro, en diálogo con TN. “Es secundario si una persona tiene o no registro cuando va a un juicio todo drogado y con los brazos con marcas de inyecciones y nadie hace nada”, reiteró el letrado, que agregó que presentarán un informe al respecto durante el proceso oral por el homicidio de un hombre en Villa Lugano.

Para el abogado, “falla el sistema” para resguardar al artista. Contó también que la hermana de Álvarez inició un trámite de curatela sobre el cantante. “La familia de Cristian está desbordada”, agregó y consideró que, en su opinión, “no tiene la capacidad mental para entender lo que pasa en el juicio”.