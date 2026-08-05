Investigan a la abuela de uno de los hijos de Antonich, en un drástico giro en el femicidio en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- La investigación del femicidio de Johana Mailén Antonich se mantendrá otras 24 horas bajo secreto de sumario para asegurar el trabajo de la fiscalía sobre nuevas hipótesis que se abrieron con el correr de las horas y los testimonios y evidencias que incorporó en el expediente el fiscal Carlos Russo.

La posibilidad de un asesinato por encargo desde el entorno de la familia política y, por otra parte, la obsesión con la víctima de uno de los dos detenidos que tiene el caso dieron forma a un abanico de posibilidades que amplió lo que en principio se presentó como una muerte violenta que tuvo como paso inicial una excusa de cita de oferta laboral.

“Estaba obsesionado con mi hija, la abuela de una de mis nietas vive casa por medio de la de él”, aseguró María de los Ángeles Mariscal, madre de Antonich, en referencia a Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, uno de los dos imputados por este caso de femicidio y, puntualmente, como remarcó la mujer en diálogo con LA NACION, el sospechoso que tiene un rasguño en la cara, entendido como un intento de defensa de la víctima.

“Cada vez que la veía la acosaba, pero ella lo conocía de vista, porque mi hija era muy seria”, señaló mientras participaba de la marcha que este miércoles a mediodía movilizó a cientos de personas por calles céntricas de la ciudad para reclamar justicia por los crímenes ocurridos en los últimos días y pedir más medidas de seguridad a las autoridades policiales y de gobierno. Esa manifestación derivó en incidentes frente a la jefatura policial de esta ciudad, con choques entre vecinos y uniformados antidisturbios.

Incidentes en la manifestación en protesta por una ola de homicidios en Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Mariscal está convencida que no fue un hecho al azar el asesinato de su hija, supuestamente víctima de una trampa que utilizó como ardid la publicación de una propuesta de trabajo. También dejó trascender que pudo haber un tercer partícipe del crimen, aun no identificado.

Antonich se desempeñaba en servicios de limpieza en un local bailable nocturno, a pocas cuadras del Estadio Mundialista, pero quería ampliar ingresos para sostener a sus hijas de 6 y 2 años.

Este último detalle tiene que ver con la tercera hipótesis que se gestó en el transcurso de esta semana: un crimen por encargo.

En este caso, se vincula esa presunta planificación homicida a la familia del padre de una de las hijas de Antonich. Allegados de la joven tendrían presente que ella había recibido amenazas porque reclamaba a ese hombre por el atraso en la ayuda económica para la menor. Están separados hace tiempo.

La posibilidad que llegó al escritorio del fiscal Russo, tuvo algún tipo de sustento y derivó en la búsqueda de evidencia. Por eso solicitó y logró en la Justicia de Garantías el allanamiento del domicilio de quien sería la abuela paterna de uno de los hijos de Antonich. Si bien no hay una relación formal, en términos de vínculos, sería su suegra.

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones avanzaron sobre ese domicilio –que sería casi lindero al del detenido Díaz Bartolomé para secuestrar teléfonos celulares –por lo menos tres, según trascendió- y algunos otros elementos de interés para la causa.

Vecinos de Mar del Plata se movilizaron luego de tres asesinatos Mauro V. Rizzi

El teléfono de Antonich nunca apareció. Están tratando de rastrear sus comunicaciones y posibles mensajes para verificar la existencia de esas amenazas que, según trascendió, le anticipaban un destino fatal.

La investigación de este femicidio se abrió con dos detenidos en el parador Punta Cantera, al sur del complejo de Punta Mogotes, donde se encontró el cadáver de Antonich. Díaz Bartolomé trabajaba allí como sereno y con él estaba ese día José Luis Aquino, de 27 años.

Hasta ese lugar había llegado Antonich, trasladada por un remisero con el que estaba comenzando una relación. Llegó a las 16.45 del viernes pasado, supuestamente para un empleo en un evento. La encontraron muerta el domingo a primera hora de la mañana. El cuerpo fue hallado por sus hermanos, que fueron hasta allí en dos oportunidades, incluso de madrugada, e interrogaron al sereno y su acompañante. En la última visita los notaron nerviosos y le vieron las lesiones en la cara a Díaz Bartolomé. La reacción de ambos fue escapar por la playa, donde un rato después los capturó la policía.

La autopsia ordenada por la Justicia destacó en su informe preliminar que Antonich tenía varios cortes en su cuerpo provocados con arma blanca y una puñalada mortal a la altura de la cervical. Varios magullones, lesiones que se consideran propia de un intento de defensa y ninguna evidencia de violación. Aunque se presume que el origen del forcejeo fue un intento de abuso sexual.

Mariscal, la madre de Antonich, no solo comentó a LA NACION la hipótesis del asesino obsesionado con su víctima. También aseguró que aportaron elementos al fiscal sobre la posible participación de un tercero. Descartó al remisero que la llevó, sobre quien en principio también llegaron a trazar sospechas. Da por seguro que estaba con Díaz Bartolomé y Aquino ese domingo por la mañana y huyó antes de que llegue la policía al lugar. “Mis hijos lo corrieron y vieron escaparse”, dijo.