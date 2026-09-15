Ir por el conurbano en moto: una ruleta rusa con el tambor siempre lleno

La mitad de las motos robadas en todo el país se roban en el conurbano. Unos pocos municipios concentran y afectan a otros que hacen “lo que pueden”. Nos despertamos cada día con casos que compiten en salvajismo. Los medios los presentan casi como un entretenimiento macabro, pero las pantallas no transmiten el dolor real que generan.

En los últimos años, andar en moto por el Área Metropolitana de Buenos Aires se ha convertido en una especie de juego de la ruleta rusa donde el tambor siempre tiene balas. Sumado a los riesgos inherentes de circular en moto, tenemos récords de ventas de motos y al mismo tiempo padecemos récords de robos de motos y en moto, siendo tristemente reconocidos en el mundo por su extrema violencia.

El delito se mueve en moto. Basta con ver aleatoriamente casos de inseguridad en el conurbano: recurrentemente hay motos involucradas, frecuentemente con menores de edad que apenas se pueden subir a ellas para manejarlas, especialmente cuando se llevan vehículos de gran cilindrada.

Terminamos limitando recorridos, evitando ciertas zonas, horarios o directamente dejando de usar la moto para no quedar expuestos. Es una pérdida de libertad irónica, considerando que la moto es el símbolo de la libertad por excelencia. Circulamos en un estado de indefensión absoluta: motochorros disparan cobardemente y sin importarles dónde terminan los tiros; el único límite es el costo de las balas. Nos acostumbramos a no poder andar en moto tranquilos.

Radiografía de la herida recibida por Ricardo Rivero Haedo en el asalto Archivo personal Ricardo Rivero Haedo

Hablo desde la experiencia, no desde la teoría: en un solo año sufrí seis intentos de robo. Me persiguieron, me tiraron de la moto en movimiento, me encerraron, me dispararon y fallaron... hasta que un día, en un lugar supuestamente “seguro”, a plena luz del día y frente a decenas de personas, sin que ofreciera resistencia, esa vez no fallaron. Mi suerte se agotó: me dispararon a quemarropa a 30 centímetros de distancia; la bala entró justo por debajo del diafragma. Estaba a una semana de vender la moto. No debería haber sobrevivido. Y esta nota no existiría, aunque eso no hubiese hecho desaparecer esta dramática problemática para miles de ciudadanos.

Debido a los asaltos de motochorros, cada vez más violentos, cada vez más frecuentes, normalizamos:

Caravanas de motos custodiadas para poder salir a la ruta “a pasear”.

Kits de emergencia con torniquetes para atender eventuales heridas de bala, porque sabemos que, aunque uno no se resista, le pueden disparar igual (doy fe de que es así, pues sobreviví para contarlo).

Chalecos antibalas diseñados específicamente para motociclistas

Elegir la moto menos “robable”: ya no compramos la que nos gusta, sino la que el mercado delictivo “no busca”.

Grupos organizados de repartidores de delivery que recuperan ellos mismos las motos que les roban.

Motos que son llevadas en tráilers y camionetas para ser utilizadas una vez que se está fuera de zonas urbanas.

Seguros caros y, en algunos casos, con motos que las compañías ya no aseguran contra robo por su alta siniestralidad.

Incluso el GPS, que debería ser una ayuda, se convirtió en una herramienta de doble filo: lo usamos para evitar zonas peligrosas (ya no hay zonas 100% seguras), mientras que los delincuentes lo usan para conocer dónde están los (escasos) controles policiales.

Es común ver durante los fines de semana, al costado de las rutas, reuniones de motociclistas haciendo acrobacias con motos sin patente y ellos sin cascos, con escapes libres y llamativas motos de alta gama de dudosa procedencia.

Los dos motochorros que asaltaron a Ricardo Rivero Haedo Archivo personal Ricardo Rivero Haedo

El destino de una moto robada es variado; dependiendo del tipo de moto puede ser:

Herramienta de delito: para cometer robos de todo tipo o para robar otras motos.

Trofeos: exhibidos en redes sociales como símbolos de estatus delictivo.

Narcotráfico: cruce de fronteras para cambiar motos por droga.

Extorsión: pedidos de “rescate” a través de redes sociales.

Desguace: el mercado de repuestos ilegales a menudo es alimentado por la falta de stock oficial; las motos y las piezas están a la vista de todos en las redes sociales.

Los controles parecen diseñados para la recaudación y no para la prevención: se ubican estratégicamente en zonas visibles para multar una VTV vencida, mientras que a pocas cuadras de los retenes se ven motochorros robando frente a cámaras de seguridad que, en muchos casos, están de adorno. Curiosamente, las cámaras de fotomultas parecen funcionar todas.

Un influencer se filma manejando sin cinturón de seguridad y se lo sanciona de inmediato, mientras que en las mismas redes sociales vemos caravanas de motochorros robando los conos de los controles policiales.

En las redes sociales están las motos que nos roban prendidas fuego, fundidas y arrojadas a una zanja en medio de una despedida “tumbera”, con disparos al aire frente a murales de delincuentes abatidos.

Asaltantes de motos Archivo personal Ricardo Rivero Haedo

Robar es un “trabajo” para ellos; las armas y las motos son las herramientas. Las motos robadas “son trofeos” y matar “un mérito” (marginalidad aspiracional, la verdadera batalla cultural).

Es un sistema perverso que castiga al que hace las cosas bien.

Es increíble cómo nos acostumbramos a esta locura, pero lo peor es que nos acostumbramos a la inoperancia de las autoridades y a estar cada vez peor.

Un repartidor con un cartel dirigido a los ladrones de motos Archivo personal Ricardo Rivero Haedo

Basta de eslóganes: menos marketing, más sentido común. Se puede revertir la situación sin grandes recursos (otros países lo han hecho); no hay que inventar la pólvora.

Para hacerlo necesitamos:

Tipificación y penas reales: Reformar los artículos 166 y 277 para que el que roba y el que encubre no salgan a las dos horas.

Controles efectivos, cambio de métricas de los controles y más persecución del delito “real”.

Tecnología con IA: cámaras que funcionen y se monitoreen, que no solo sean disuasivas o testigos ex post.

Corredores seguros y responsabilidad de las concesionarias de las autopistas: si pagamos peaje, la seguridad debe estar garantizada.

Subasta de motos incautadas: genera ingresos en lugar de gastos e impacta en el mercado online de repuestos ilegales.

Inteligencia en redes: no para censurar, ni legislar ni patrullar, sino para actuar sobre las denuncias y las ventas ilegales que están a la vista de todos (autodepuración).

Mapas del delito: datos y estadísticas confiables y unificados.

“Por la inseguridad también se vota”. Municipios, la Provincia y la Nación tienen que gestionar en lugar de echarse culpas y eludir responsabilidades o especular políticamente con nuestra seguridad.

Si los responsables de nuestra seguridad no están a la altura para protegernos, que renuncien. No podemos seguir acostumbrándonos a vivir con el miedo como copiloto.

Ah… a los que me dispararon nunca los agarraron.

Ricardo Rivero Haedo, durante su internación tras ser baleado en un robo Archivo personal Ricardo Rivero Haedo

El autor del artículo de opinión sobrevivió al robo de su moto, en el que casi lo matan de un tiro; desde entonces, se convirtió en un referente público respecto de episodios de inseguridad sufridos por motociclistas.