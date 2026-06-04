Javier Alonso cruzó a Jorge Macri por decir que la Policía porteña será una barrera contra la “barbarie” de Kicillof

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, cruzó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de que durante la ceremonia de graduación de la nueva promoción de la Policía de la Ciudad dijera que la fuerza iba a ser “un muro contra la barbarie de Axel Kicillof”. El funcionario provincial respondió a sus declaraciones y lo chicaneó respecto a las elecciones nacionales.

“Jorgito: hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia”, apuntó en una publicación en sus redes sociales.

Acto seguido, Alonso acusó a Macri de “sepultar el abandono y deterioro” de la ciudad de Buenos Aires y, además, de las “esperanzas” de su partido político, Propuesta Republicana (Pro). “No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos, y atienden y producen en gran parte de la Capital”, expresó.

El cruce entre Javier Alonso y Jorge Macri

"El país es uno solo. ¿O acaso cuando te pongas la camiseta de la Selección para hacer tu marketing sensiblero y barato lo vas a hacer festejando solo los goles de la Ciudad? Tené un poco de dignidad y disculpate con el pueblo de nuestra provincia“, siguió.

Por último, Alonso le dijo a Macri que tiene un “abultado” patrimonio difícil de explicar y cruzó: “En vez de discriminar a un pueblo digno y trabajador, rendí las cuentas que tenés pendientes con la Justicia“.

Las declaraciones de Macri contra Kicillof se dieron este miércoles, cuando intentó distanciar su gestión de la del gobernador bonaerense. "Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof“, fulminó en su discurso.

A su vez, destacó que la incorporación de los 650 policías busca reforzar la presencia en las calles, especialmente en las zonas limítrofes con el conurbano bonaerense, donde señaló que existen visiones contrapuestas sobre la persecución criminal. “En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado la gente honesta, los porteños de bien; y del otro, los que deciden vivir al margen de las normas“, siguió.

Jorge Macri apuntó contra la provincia de Buenos Aires durante la nueva promoción de la Policía de la Ciudad

Por su parte, también sugirió que la gestión de Kicillof permite el crimen organizado e ironizó con que en la Ciudad “no hay zonas liberadas”, sino que “o se controla el territorio o lo dominan los delincuentes”.

“Es con ley y es con orden. Acá se viene a trabajar, a invertir y a estudiar. Los que crean que pueden entrar a delinquir a la Ciudad y volver a sus casas están equivocados”, indicó.

Alonso y Macri ya se habían cruzado unas semanas atrás, cuando se realizó el operativo “Tormenta Negra” en la ciudad de Buenos Aires para enfrentar al crimen organizado en las villas. En esa ocasión, el jefe de Gobierno mostró su intención de “impedir que la ciudad se parezca a lo peor del conurbano” y el ministro le respondió.

“Jorgito querido, los argentinos no olvidamos que usted es Macri. Como tal, lo único que nos puede contagiar es su insana codicia. Hoy hizo gala de su necesidad de figurar y cacareó en los medios que busca ‘contagiarnos’ su pasión por combatir el delito”, advirtió.