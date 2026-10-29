Jóvenes estudiantes exploraron los “secretos” de la Justicia en la sala más tradicional de Tribunales

Un simulacro de juicio oral reunió el pasado miércoles a estudiantes de 14 colegios secundarios en la sala de audiencias de Tribunales donde se desarrolló el Juicio a las Juntas, en Talcahuano 550. La actividad hecha en el marco del programa “La Justicia va a la Escuela”, que impulsa la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), consistió en que los alumnos asumieran distintos roles de un proceso judicial: desde la investigación de un hecho y la defensa de un acusado hasta la presentación de pruebas y el dictado de una sentencia.

En su 25.ª edición, la actividad comenzó con la apertura a cargo de Virginia Simari, exjueza civil y directora del programa, junto con la presencia del juez federal Andrés Fabián Basso, del TOFC N° 3 de Comodoro Py y presidente de la AMFJN; y de María Eugenia Crespo, directora de URI-Diálogo Interreligioso. El emblemático recinto se colmó de estudiantes de los distintos colegios, que durante las dos horas que duró el proceso judicial se distribuyeron entre quienes asumieron los distintos roles del procedimiento y quienes siguieron el simulacro como observadores del público.

“Esta sala tiene un uso restringido para muy contados casos cada año. Prácticamente no se abre, se conserva por el valor histórico que tiene y la Corte Suprema ha decidido que este programa lo amerita. Así que nos llena doblemente de orgullo, por un lado por la posibilidad de compartirlo y brindárselos a ustedes, pero también por lo que evidentemente significa para la Corte Suprema este espacio formativo”, remarcó Simari, que fue casi veinte años la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N.º 75, encargado de los conflictos civiles entre particulares, como demandas por daños y perjuicios, sucesiones y controversias contractuales.

Estudiantes de 14 escuelas desarrollaron cada paso de un debate oral en Tribunales Corte Suprema

La jornada buscó acercar a las nuevas generaciones al funcionamiento del Poder Judicial, reflexionar sobre sus decisiones y poner en debate el nivel de confianza de la sociedad en las instituciones. “Desde que nació el programa, nos preocupaba a los magistrados advertir el nivel de desconfianza en el Poder Judicial”, explicó Simari, en su alocución inicial. Y advirtió: “Esa desconfianza no nos afectaba solo en lo personal por ser juez y que la sociedad desconfíe de los jueces, sino porque una sociedad que desconfía de sus instituciones es una sociedad que se va debilitando”.

En esa línea, el juez federal Basso destacó la importancia de la experiencia para fortalecer la conciencia cívica. “El fracaso de los países viene del fracaso de sus instituciones. Entonces, quienes tenemos responsabilidades tenemos la obligación de propiciar cada vez más y mejor institucionalidad”, sostuvo. En ese sentido, calificó la iniciativa como “un caso virtuoso” y expresó su deseo de haber “puesto una semillita” en los jóvenes. Crespo, en tanto, valoró que “se hayan comprometido durante todo este año a aprender sobre la justicia como valor” y manifestó que “el programa es una invitación a no hacer juicios apresurados” en “una era de redes sociales”.

La escena judicial quedó en manos de los propios alumnos, que situaron el episodio durante un viaje de egresados. Después de una salida nocturna, cerca de las 6, un grupo de jóvenes se disponía a subir al micro que los llevaría de regreso al hotel cuando el vehículo comenzó a moverse, mientras algunos todavía intentaban abordarlo. La maniobra provocó lesiones y se convirtió en el punto de partida de un proceso en el que los estudiantes tuvieron que reconstruir lo sucedido, analizar testimonios y confrontar las distintas versiones de los hechos.

Por sorteo, tres de ellos cumplieron el rol de jueces, mientras sus compañeros se distribuyeron entre la fiscalía, la defensa, la querella y los testigos. Los integrantes del tribunal recibieron una capacitación para conducir el proceso y, sin conocer previamente los detalles del caso, debieron escuchar los argumentos de las partes y evaluar los elementos presentados antes de tomar una decisión.

La actividad fue el resultado de un trabajo desarrollado a lo largo del año, con sucesivos encuentros de preparación y el acompañamiento de magistrados y funcionarios judiciales. Participaron el Colegio San Francisco, la Escuela Técnica Nº 28, el Colegio San Martín de Tours, el Colegio Esquiú, el Colegio Ceferino Namuncurá, la Escuela Normal Nº 9, el Colegio del Salvador, Saint Martin in the Fields School, la Escuela Normal Nº 3, el Colegio Santa María de los Ángeles, el Colegio San Bartolomé, Belgrano Day School, ENSPA y el Instituto Juan Santos Gaynor.

En su exposición, Simari destacó la importancia del programa de ayudar a los estudiantes a “desarrollar el pensamiento crítico” e “inspirarlos a buscar alternativas de solución frente a aquellos supuestos que se nos presentan y que palpitamos como injustos”. En esa línea, subrayó a quienes siguieron el debate desde sus asientos, como “ciudadanos comprometidos que eligen presenciar juicios para sacar sus propias conclusiones”.

Sobre el contexto actual, la exjueza Simari advirtió sobre los desafíos de la IA y la influencia de las redes sociales en la toma de decisiones. En ese sentido, subrayó la importancia de preservar la autonomía de pensamiento frente a los sesgos de los algoritmos y los estímulos digitales. “Frente a cada situación se nos abre una posibilidad innegable, que es ser nosotros quienes decidamos”, sostuvo.

Los estudiantes se interiorizaron sobre los roles judiciales en la la sala en la que se llevó adelante el Juicio a las Juntas

Tras el fallo final, los alumnos recibieron diplomas por su participación y desempeño. A modo de cierre, Simari subrayó el desafío de escuchar posiciones contrapuestas antes de tomar una decisión. “Cuando escuchamos que alguien dice negro de un modo muy asertivo y convincente, nos toca escuchar al rato que otro dice blanco de la misma forma”, señaló. En ese sentido, sostuvo que la tarea de los jueces consiste en “ponderar con razonamiento, con fundamentos y con juicio crítico” los argumentos de las partes para dictar sentencias y resolver conflictos.

Por último, la exjueza vinculó esa experiencia con la vida cotidiana y la necesidad de desarrollar una evaluación con rigor. “Esto nos interpela a todos, porque se trata también de cómo pararnos frente a la vida”, afirmó. Y llamó a los estudiantes a mantener una actitud reflexiva frente a las distintas versiones de un mismo hecho: “Los invito a seguir caminando por la vida, curiosos, atentos y cuestionándonos todo siempre”.