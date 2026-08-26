Juicio contra Aníbal Lotocki: hoy declara la viuda de Cristian Zárate, el empresario que murió tras una cirugía estética

Este miércoles se lleva a cabo una nueva audiencia del juicio donde se acusa al médico Aníbal Lotocki de homicidio simple con dolo eventual por la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate. La intervención quirúrgica ocurrió en abril de 2021 en una clínica del barrio porteño de Caballito.

Esta tercera audiencia incluye la convocatoria de nuevos testigos, entre los que se encuentra la esposa y secretaria del cirujano plástico, María José Favarón. También podrían estar presentes otros participantes del proceso judicial como Romina Sicoli, viuda de la víctima.

Durante la sesión judicial anterior, Sicoli se presentó como testigo junto a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal (DOVIC).

Segunda audiencia del juicio a Anibal Lotocki fiscales.gob.ar

La mujer explicó entonces que el hombre se “veía gordo” y quería hacerse una cirugía para marcar el abdomen y, presuntamente, extraerse también una hernia. Contó que, en ese momento, discutió con él para evitar que se operara con el médico por las denuncias existentes.

Esa operación se llevó a cabo el 15 de abril de 2021 en el Centro Médico Conde, donde el cirujano alquilaba un quirófano. La práctica ocurrió durante la segunda ola de coronavirus, cuando regían medidas que limitaban las operaciones que no fueran de riesgo de vida.

De acuerdo con la testigo, la víctima fue acompañada por un amigo y llevó “un bolso con dos pijamas y artículos de higiene personal”, porque estaba previsto que se quedara esa noche.

El Ministerio Publico Fiscal representa al empresario fiscales.gob.ar

Según contó Sicoli, tras la primera operación, realizada por la tarde, surgieron complicaciones y el médico hizo una segunda cirugía. Sobre ese momento, expresó: “Lo abrieron dos veces, perdió mucha sangre. Pasó mucho dolor a la noche y lo dejaron morir como a un perro”.

El amigo que lo acompañó también declaró como testigo en el proceso y relató la situación posterior a la primera intervención. “Podés estar anestesiado, pero de la primera operación no salió ni prolijo; tenía manchas de sangre por todos lados”, describió.

También contó que, minutos después de volver a la habitación, el cirujano le dijo que debían subirlo otra vez porque “se le habían corrido unos puntos”.

Según relató, la víctima se quejaba de dolores cada media hora, recibió calmantes y se durmió recién a las 4 horas de la madrugada. A la medianoche sufrió una descompensación, lo sedaron y lo intubaron.

El cirujano llegó una hora después y, mientras lo examinaba, el paciente sufrió un paro cardíaco y pidieron asistencia al SAME porque el lugar no contaba con unidad de terapia intensiva.

Finalmente, narró que de pronto vio ambulancias fuera de la clínica y el propio Lotocki le confesó que Zárate había fallecido: “Dijo que mi amigo se había descompensado, que se le había ido de las manos y que lo había perdido”.