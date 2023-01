Juicio por el crimen de Báez Sosa: los detalles de la declaración en la que Ciro Pertossi negó haberle pegado una patada a Fernando

escuchar

Con el mismo puntero de madera que utilizó ayer Juan Pedro Guarino -uno de los sobreseídos que viajó a Villa Gesell con los acusados de matar a Fernando Báez Sosa y estuvo preso con ellos, pero quedó sobreseído-, hoy Ciro Pertossi se marcó a sí mismo en uno de los videos del ataque en el exterior del boliche Le Brique, el 18 de enero de 2020. “Este chico soy yo. Esa patada no la doy”, dijo. En la grabación, Báez Sosa estaba tirado en el piso; serían los últimos minutos de su vida.

Convertido en el tercer imputado que decide hablar en medio del proceso judicial que se desarrolla en los Tribunales de Dolores, Pertossi se refirió solo a dos cuestiones: habló sobre ese registro tomado de forma casera por un celular y también de un audio que envió a las 6.06, cuando Báez Sosa ya estaba muerto. “No se cuenta nada de esto a nadie”, sostenía en ese mensaje que mandó al grupo que compartía con el resto de los acusados.

Fue apenas comenzada la audiencia número 12 que el abogado defensor, Hugo Tomei, manifestó la voluntad de Pertossi de hablar. Ayer lo había hecho Máximo Thomsen, quien está sospechado de ser quien lideró el ataque contra Báez Sosa. El representante dijo hoy que el joven de 22 años quería aclarar un video.

Ya frente al estrado, el imputado comenzó a rever una grabación de esa madrugada en Villa Gesell y con el puntero de madera señaló la pantalla dispuesta a la izquierda de donde estaban sentados los demás acusados, en dos filas de bancos, rodeados por efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). “Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta de que el chico [por Báez Sosa] está en el piso, me freno antes”, sostuvo Pertossi.

El video sobre el que habló Ciro Pertossi

Observado y escuchado con atención por el resto de sus amigos, después se refirió al audio en el que pedía silencio. “Ya había gente de Zárate que decía que nos habíamos peleado, yo digo eso porque no quería que mis padres se enteraran que nos habíamos peleado”, expresó.

Y puso un punto final. “Esto es todo lo que voy a declarar”, remarcó. Así se negó a contestar más preguntas. “Ya respondí eso. Lo que tenía que decir, ya lo dije”, manifestó ante el primer cuestionamiento del fiscal Juan Manuel Dávila, quien interrogó: “¿Por qué frena la patada?”. De esta manera, se retiró y volvió a su lugar original, con los apresados.

Su hermano Luciano Pertossi había sido el primero del grupo en mencionar algo de lo que pasó aquella noche, también para referirse a un video de la golpiza. “Yo no estaba ahí. No se esfuercen en hacer otra pregunta porque no voy a responder más”, había dicho el 12 de enero. Guarino ayer, durante su testimonial, indicó que los hermanos fueron a la escena del crimen cuando ocurría el ataque a la víctima.

También ayer Thomsen dio su versión de lo ocurrido. Pidió perdón, pero no confesó. Durante 50 minutos admitió haber “pegado una o dos patadas”, pero dijo no saber a quién, ni tampoco cómo. “Quiero pedir disculpas, es algo que nunca hubiese buscado”, ”jamás en la vida tuve intención de matar a nadie”, fueron algunas de sus frases.

Este martes, la declaración de Pertossi, que no habló por tres años, duró cinco minutos.

LA NACION