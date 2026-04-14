La muerte Maradona: el abogado del principal acusado quiere que el segundo juicio se transmita en vivo, pero el pedido fue rechazado

El debate se abrió a las 10.29, con la palabra del juez Alberto Gaig, presidente del Trinbunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro. Tras avisar que las partes iban a poder grabar el audio de las audiencias, pero con el compromiso de no difundir las grabaciones, llegó la primera polémica: el abogado Francisco Oneto, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque, solicitó que el nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sea transmitido en vivo.

Oneto, que también es abogado del presidente Javier Milei, afirmó: “La República no juzga en la oscuridad; la tiranía juzga en la oscuridad”. Sostuvo que el primer juicio, declarado nulo tras el escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach −posteriormente destituida−, se arruinó por falta de publicidad de lo que ocurría en las audiencias.

El letrado, además, sostuvo que “el compromiso de garantizar la confidencialidad” de las grabaciones de las audiencias “es la antítesis de darle publicidad al juicio”.

Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, otro de los acusados, adhirió al pedido del defensor del neurocirujano Luque.

Tras la palabra de Oneto, el juez Gaig corrió vista a las partes para que emitan su opinión. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, se opuso al pedido de Oneto y dijo que la publicidad del debate está garantizada y que transmitirlo en vivo sería dar a conocer a otros testigos los testimonios de quienes declaren antes.

La psiquiatra Agustina Cosachov Ricardo Pristupluk

También se opuso el abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma y Giannina, las dos hijas mayores del astro del fútbol fallecido el 25 de noviembre de 2020, se sumó a la opinión del Ministerio Público Fiscal.

El tribunal, finalmente, llamó a un cuarto intermedio para retirarse de la sala con el objetivo de deliberar y resolver el incidente.

El pedido de Oneto, que se sumó a la defensa de Luque tras la nulidad del primer juicio, fue escuchado por las hijas de Maradona, Dalma, Gianinna y Jana; las hermanas del astro, Rita, Claudia y Ana; y Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo más chico del Diez.

Tras un cuarto intermedio, los jueces Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dieron a conocer su decisión. “La transmisión en vivo excede el alcance del principio de publicidad”, explicó el presidente del tribiunal al fundamentar al rechazo del pedido de Oneto.

Después, la audiencia continuó con la identificación de los siete imputados que comenzaron a ser juzgados hoy: Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica por parte de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.