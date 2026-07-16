Juicio por la muerte de Maradona: El psicólogo Carlos Díaz habló sobre la desconfianza de la familia del Diez

Fue la cuarta vez que habló ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro. En esta oportunidad, las palabras del psicólogo Carlos Díaz, uno de los acusados por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona, fueron seguidas por el músico Ramiro Cerezo, cantante y líder de la banda de rock Pier, uno de sus pacientes, que se sentó en el lugar reservado para el público.

“Yo no tuve influencias en cuestiones médicas de Maradona” , dijo Díaz en su declaración. El psicólogo es uno de los siete imputados sentados en el banquillo de los acusados en el juicio en el que se busca dilucidar eventuales responsabilidades penales por la muerte del astro mundial del fútbol.

Primero, Díaz explicó el contexto de una serie de mensajes que había intercambiado con Maximiliano Trimarchi, un paciente suyo que también trabajaba en el estudio de Matías Morla, el abogado que fue el último apoderado del Diez.

Justamente los chats habían sido reproducidos cuando declaró Trimarchi como testigo.

“Me parece que hay una especie de paranoia de Matías con los Trimarchi en general. Medio que generalizó a Andrea, a vos. No sé hasta qué punto no hay micrófonos o un informante en la oficina. Medio que el chabón está bastante paranoico. Además, hay otro tema que es muy relevante, que es que Diego está knock out, mañana lo internan contra su voluntad. Entonces, parece que quiere empezar a levantar campamento. Diego ya está roto, pero rotísimo. Yo te sugiero que te acerques y le preguntes cuáles van a ser tus condiciones de trabajo", fue uno de los mensajes que se ventilaron.

Entonces, Díaz habló sobre ese chat. Dijo que lo de “levantar campamento” era porque “Diego se iba a operar del cerebro [la intervención de un hematoma subdural], había pánico por la incertidumbre laboral y le dije a [Trimarchi] que hable [con Morla] por su continuidad laboral”.

Gianinna Maradona estuvo en la sala de audiencias cuando declaró Carlos Díaz LUIS ROBAYO - AFP

Sobre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, que también están sentados en el banquillo de los acusados, Díaz sostuvo: “El 29 de octubre [de 2020, un día antes de Maradona cumpliera 60 años] conozco a Luque y Cosachov y confié en ellos. Traté de armar lo más humanamente el tratamiento para que sea largo y no de dos semanas. Los fui conociendo. Con Cosachov comparto pacientes y es súper dedicada. Y a Luque le he derivado pacientes, familiares míos para que los opere. Confío un montón en ellos, que no me conocían, pero mi estilo es ir al frente, hacer reuniones, son prácticas que tengo”.

El imputado dijo que cuando comenzó a tratar a Diego como paciente, el entorno del astro le contó que “cursaba un cuadro de ánimo depresivo por la pérdida de familiares cercanos, sumado a la pandemia, el consumo de alcohol, el hematoma subdural y el control psicofarmacológico que no era estricto”.

Diego Olmedo, uno de sus abogados, le preguntó a Díaz qué tenía para decir del “plan criminal” al que hizo referencia el abogado Fernando Burlando, letrado que representa a Dalma y Gianinna Maradona, en los lineamientos de presentación de la acusación.

“El único plan que yo tuve fue lograr un tratamiento abstencionista para Maradona. Busqué que el paciente pueda revertir este cuadro. Estoy convencido de este modo de trabajar, es lo que hago con mis pacientes y el camino es todo. La familia desconfía por una obviedad, porque me llamó Matías Morla, pero mis intereses fueron los mejores para el paciente“, sostuvo el psicólogo.

Antes de que terminara su declaración, el juez Ortolani le preguntó al imputado si pudo o debió hacer algo para evitar el resultado muerte de Maradona. Díaz respondió: “No pude haber hecho nada distinto para intervenir un cuadro cardíaco. Me hubiera encantado, pero no podía haber intervenido”.