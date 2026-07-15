Muerte y misterio en Lomas del Mirador: encontraron ahorcada a una testigo clave del homicidio del trader Pérez Algaba

Ariana Yael González fue una testigo clave en el juicio contra tres de los acusados de asesinar al trader Fernando Pérez Algaba hace tres años en un campo de General Rodríguez, para evitar pagarle una cuantiosa deuda. El debate terminó hace diez días con la condena a prisión perpetua de su expareja, Maximilano Pilepich, y de Nahuel Vargas y Matías Gil.

Hace 48 horas, el cuerpo de la testigo fue hallado en su casa situada en Brandsen al 3500, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Según fuentes de la investigación, la autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento.

Al revisar la vivienda, los investigadores policiales y judiciales no hallaron indicios sobre la presencia de extraños en la casa. Tampoco había señales de violencia o de lucha.

Los familiares de la testigo fueron los primeros en llegar a la casa. Al encontrar el cuerpo alertaron a la policía y pidieron una ambulancia. Les pareció que González todavía presentaba signos vitales. Cuando los médicos llegaron para intentar auxiliar a la mujer, de 35 años, comprobaron que había fallecido.

Maximialino Pilepich y Nahuel Vargas

Ante los investigadores, los familiares de González dijeron que la testigo les había enviado un mensaje en el que les comunicaba que quería quitarse la vida.

El representante del Ministerio Público de La Matanza a cargo de la investigación secuestró el celular de González y encontró el mensaje; en las próximas horas tomará declaración a los familiares de la testigo para tratar de reconstruir cómo fueron los últimos días de la mujer.

Otra de las medidas dispuestas por el fiscal Adrián Arribas fue solicitar al Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora las copias certificadas de la declaración de González, del expediente y de la audiencia en la que expuso.

González confirmó que Pilepich era el dueño del predio en el que Pérez Algaba fue asesinado de un tiro en la cabeza en julio de 2023 y dijo que su pareja era “manipulador, narcisista y un enfermo”.

Si bien, hasta el momento, la principal hipótesis apunta a un suicidio, el fiscal agotará todas las posibilidades y revisará las últimas comunicaciones de la víctima para tratar de establecer si había sufrido amenazas.

“A Fernando lo mataron por plata. Y eso es lo que acá se ha comprobado. El 18 de julio de 2023, pasadas las 22 horas, en el predio Renacer, los señores Pilepich, Gil y Vargas acordaron tiempo atrás, junto con otras personas, sacárselo de encima a Pérez Algaba. No tengo probado si fue Pilepich o Vargas el que gatilló el arma, si fue uno, si fue el otro o si estaban los dos juntos poniendo el dedo en el gatillo. Pero estuvieron los dos ahí, antes y durante, y se quedaron juntos después; eso demuestra que hubo un acuerdo de voluntades”, expuso en su alegato la fiscal de Lomas de Zamora, Marcela Dimundo, al fundar el pedido de prisión perpetua.

Pérez Algaba fue asesinado en un predio de General Rodríguez, donde su exsocio Pilepich lo había convocado mediante un engaño con la promesa de pagarle 400.000 dólares que le debía. En ese predio solo había una vivienda. Allí residió la testigo; por ese motivo, y por su relación con Pilepich, conocía detalles del homicidio.

Después de descuartizar el cuerpo de Pérez Algaba, los autores del homicidio lo trasladaron a Lomas de Zamora y lo descartaron en una valija y en un bolso que arrojaron al Riachuelo.

Tras elogiar el alegato de la representante del Ministerio Público, el abogado que representa al hermano de la víctima, Javier Baños, dijo que el de Pérez Algaba fue un “crimen horrendo y cometido de manera alevosa, a traición y sobre seguro”.