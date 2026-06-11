Juicio por la muerte de Maradona: “No formé parte de un plan criminal para matarlo”, dijo un imputado al romper el silencio

Tenía decidido declarar en la audiencia del martes pasado. Así lo habían anunciado sus abogados Miguel Ángel Pierri y Martín Montalto. Pero la extensión de la jornada, con el testimonio de Dalma Maradona y de la acusada Nancy Forlini hizo que indagatoria se pospusiera hasta hoy. Al romper el silencio, Mariano Perroni, coordinador de enfermeros y uno de los imputados sentados en el banquillo de los acusados en el juicio en el que se busca dilucidar eventuales responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, sostuvo: “No formé parte de un plan criminal para matarlo”.

Su declaración indagatoria ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, había comenzado con un agradecimiento para con su abogado Pierri, por el “apoyo emocional”.

Y relató un episodio ocurrido en el estudio de Pierri después de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, donde se cruzó con Alfredo Cahe, histórico médico del astro mundial de fútbol.

“Cahe me dijo nunca lo tendrían que haber externado [a Maradona] Me quedó grabado”, aseguró el coordinador de enfermería. Se refería a la decisión de trasladar al Diez a una casa alquilada en Tigre después de la operación de un hematoma subdural, intervención realizada en la Clínica Olivos.

Perroni es licenciado de enfermería. “Vengo de una familia vinculada a la salud desde hace varias generaciones”, dijo. Y contó que su exmujer, de la que se separó a partir de la causa judicial, también es enfermera.

“Quiero dejar en claro que mi trabajo fue administrativo y de coordinación”, afirmó el imputado, que trabaja para la empresa Medidom, que presta servicio para internaciones domiciliarias y que había sido contratada por la prepaga Swiss Medical.

Miguel Ángel Pierri, uno de los abogados de Perroni Hernan Zenteno - La Nacion

“Jamás me imaginé este desenlace, estar sentado acá. Yo hacía sugerencias. No puedo entender cómo llegamos a esto. Estaba emocionado que iba a pasar Año Nuevo con él. ¿En qué plan criminal me quieren incorporar? Nunca imaginé que Maradona iba a morir”, sostuvo.

Lloró Perroni. Sobre todo cuando recordó la muerte de su madre, el bullying que sufrió su hijo más chico y el momento que tuvo que cambiar a su hija mayor del colegio porque a él lo llamaban “asesino”. Se quebró. Se emocionó.

Después hizo un relato de cómo fue la selección de los enfermeros que iban a trabajar en la casa donde vivió Maradona sus últimas dos semanas, antes de su muerte.

Pero sobre todo, Perroni hizo hincapié en todas las sugerencias que le hizo a Forlini, jefa del cuidados domiciliarios de Swiss Medical, y a psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las imputadas, para una mejor atención del paciente. Se apoyó en una serie de mensajes de voz de WhatsApp.

“Nunca tuve acceso a la casa. Nunca entré. Yo tenía comunicación con la doctora Forlini y la psiquiatra Cosachov”, dijo.

Después recordó una situación donde Maradona tuvo vómitos y náuseas. “Me pareció correcto el pedido de Almirón de una ambulancia”. Se refería al enfermero Ricardo Almirón, otros de los acusados.

Pero la ambulancia, dijo Perroni, se negó por una cuestión mediática. Entonces, tuvo una idea y propuso que fuera una ambulancia hasta una estación de servicio cercana al barrio de San Andrés, donde vivía Maradona.

Perroni pensaba que la ambulancia podía esperar en la estación de servicio y el médico podía ingresar en el barrio en un remise y hasta se ofreció a llevarlo en su auto, para evitar la “cuestión mediática” y que el facultativo pudiera revisar a Maradona. Esta alternativa sugerida era siempre y cuando la situación no fuera de emergencia.

“Realicé sugerencias para un mejor pasar del paciente. En ningún momento formé parte de un plan criminal para matarlo”, sostuvo el imputado.

Y para robustecer su postura fue reproducido un mensaje de voz de WhatsApp donde le dijo a Cosachov: “En un caso de urgencia no estamos bien parados” y le comentó que se lo había dicho a Forlini.

También sugirió, que hubiera escondido un equipo con vía, suero y solución salina. “Mi intención nunca fue desentenderme del paciente. Nunca me sustraje de la situación”, afirmó.