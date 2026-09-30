Jujuy: comenzó el juicio contra un hombre acusado de envenenar a sus hijas mellizas recién nacidas

Después de ocho años prófugo, un hombre afronta el juicio en el que es acusado de haber envenenado a sus dos hijas mellizas recién nacidas, en un hecho ocurrido en julio de 2017 que terminó con la muerte de una de las bebés y la supervivencia de la otra tras una prolongada internación. El imputado, identificado solo por sus iniciales, P. G. Q., permaneció fuera del alcance de la Justicia y fue detenido recién en diciembre de 2025, cuando intentaba ingresar nuevamente al país por un paso fronterizo.

El debate comenzó este martes ante un Tribunal en lo Criminal integrado por Felicia Ester Barrios, Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos. La acusación está a cargo del fiscal Aldo Lozano, quien tuvo a su cargo la investigación de la causa y sostiene que el acusado fue uno de los responsables del ataque contra las dos niñas.

P. G. Q. llegó al juicio acusado de homicidio calificado por el vínculo parental, alevosía y envenenamiento, en coautoría , por el caso de la bebé muerta. Respecto de la niña que logró sobrevivir, la imputación es por homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en grado de tentativa, también en coautoría.

Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de julio de 2017, poco después del nacimiento de las mellizas, en una vivienda rural situada en el paraje Angosto del Perchel, en jurisdicción de Huacalera.

Comenzó en Jujuy el juicio contra un hombre acusado de envenenar a sus hijas mellizas recién nacidas

La fiscalía sostiene que las dos recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida. Posteriormente, siempre de acuerdo con la acusación, las bebés habrían sido colocadas dentro de una bolsa y abandonadas en las inmediaciones de la vivienda.

Horas después, las pequeñas fueron encontradas y trasladadas de urgencia para recibir asistencia médica.

La investigación incorporó informes médicos, peritajes toxicológicos, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de los efectivos policiales que participaron del hallazgo, además de otros elementos probatorios. Esos elementos serán analizados durante el debate para determinar qué ocurrió durante aquellas horas y cuál fue la participación que tuvo cada uno de los acusados en el episodio.

La acusación sostiene que la utilización de una sustancia tóxica, la condición de recién nacidas de las víctimas y el vínculo parental configuran los agravantes que fueron incluidos en la imputación.

Ocho años prófugo

Uno de los elementos que marcó la investigación fue la ausencia del acusado durante más de ocho años. La captura permitió reactivar la causa y avanzar hacia la instancia de juicio oral.

Tras su detención también se realizaron estudios genéticos que permitieron establecer que P. G. Q. era el padre biológico de las dos niñas. Ese resultado fue incorporado a la investigación y forma parte de los elementos que serán considerados durante el debate.

La prolongada ausencia del acusado hizo que la causa se extendiera durante años antes de llegar finalmente a un tribunal.

El expediente había comenzado a tramitarse a partir del episodio ocurrido en la vivienda rural de Angosto del Perchel. Con el paso del tiempo, la investigación reunió evidencia médica, toxicológica y testimonial. La detención del acusado, ocho años después, permitió avanzar con la etapa judicial que ahora comenzó en Jujuy.

La investigación y la prueba

Durante el debate, el tribunal deberá analizar la evidencia reunida durante la investigación y la que sea incorporada en las audiencias.

Entre los elementos mencionados por el Ministerio Público de la Acusación figuran los informes médicos realizados a las niñas, las pericias toxicológicas, los testimonios de profesionales de la salud que intervinieron en la atención de las mellizas y las declaraciones de los policías que participaron del hallazgo.

La prueba tendrá un papel central para reconstruir lo sucedido durante la madrugada del 7 de julio de 2017 y determinar cómo fueron expuestas las recién nacidas a la sustancia tóxica que, según la hipótesis fiscal, les fue suministrada.