"Kicillof debería abrir los ojos", dijo la madre de Facundo Astudillo Castro

La madre de Facundo Castro Astudillo volvió a apuntar contra Sergio Berni Crédito: Amnistía Internacional Argentina / Tomás Ramírez Labrousse

Gabriel Di Nicola Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 17:58

Después de una reunión de dos horas en la Quinta de Olivos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que está desaparecido desde el 30 de abril pasado, afirmó que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, debería "abrir un poquito más los ojos y fijarse lo que dice su ministro" de Seguridad, Sergio Berni, sobre lo que ocurre en torno al caso y, especialmente, a la eventual responsabilidad de la policía bonaerense.

En una conferencia de prensa a través de la plataforma Zoom, y en la víspera del inicio del peritaje de los restos hallados el sábado de la semana pasada en General Cerri, Cristina Castro volvió a hacer énfasis en las trabas de la investigación y en sus sospechas de que lo que ocurrió con Facundo es un caso de "desaparición forzada de persona". Estuvo acompañada por sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto, y por Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, organismo que organizó el encuentro virtual con los medios de prensa.

"El gobernador me ha llamado varias veces. Me gustaría hablar [personalmente]. Yo no creo en las personas si no las miro a la cara. Mirando a la cara a las personas sé quién me miente y quién no me miente. Creo que su ministro [por Berni] está tratando de ensuciarlo poniendo palabras en su boca que él nunca dijo. El señor Kicillof debería abrir un poco más los ojos y fijarse lo que dice su ministro", afirmó Castro, al responder una de las preguntas de los periodistas.

Berni, al igual que el fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez, fue duramente cuestionado durante la conferencia de prensa tanto por Castro como por sus abogados.Tanto fue así que cuando los letrados se referían al funcionario provincial repitieron varios veces "el todavía ministro de Seguridad".

"El señor Berni está enojado porque alguien como yo le hizo frente. Quizás, en su rol masculino, nunca le hicieron frente, pero yo sí le voy a hacer frente. Como sociedad no tenemos que tener miedo. Cuando nos tocan un hijo nos tocan el alma", dijo Castro.

Sobre la reunión con el presidente Fernández, la madre de Facundo sostuvo: "Lo miré a los ojos. Yo tengo que mirar a las personas a la cara. He hablado con él, me ha dejado conforme y tranquila. Eso no quiere decir que no voy a seguir luchando para que salga todo a la luz. El Presidente ha sido muy amable y sincero, pero hay cosas que no puedo contar [del encuentro]. Si tengo que dar vuelta el mundo lo voy a hacer porque te tocaron un hijo".

El abogado Aparicio definió al fiscal Martínez como "uno de los mejores defensores de la policía bonaerense".

Los dos letrados hablaron continuamente de un "plan de encubrimiento" en favor del personal de la policía bonaerense que tuvo contacto con Facundo en Mayor Buratovich y en Teniente Origone el 30 de abril pasado, lo último que se supo, hasta ahora, de Astudillo Castro.

Sobre la hipótesis de que, si se confirma científicamente que el cuerpo hallado en un cangrejal cercano a Bahía Blanca es del joven desaparecido, Facundo haya muerto de forma accidental, el abogado Peretto explicó: "No hay ningún elemento para sostener la hipótesis del accidente. La única intención de esa hipótesis es derrumbar la figura de la desaparición forzada. Hacen esfuerzo para ubicar la hipótesis del accidente, pero no hay elementos".