Bariloche: un joven de 18 años fue apuñalado y murió en el centro de la ciudad a plena luz del día

Un joven de 18 años, identificado como Tomás Alarcón, fue asesinado el domingo al mediodía de una puñalada en el pecho. El ataque sucedió a plena luz del día en el centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro), a metros del Hospital Ramón Carrillo, luego de que la víctima pasara la noche en un boliche con amigos. La Policía detuvo al principal sospechoso y secuestró un arma blanca.

Según pudo reconstruir El Cordillerano, el sábado por la noche Alarcón acudió al club nocturno Le Lac Discoteque acompañado por un grupo de amigos y amigas. Las horas transcurrieron sin mayores inconvenientes y en la mañana, a la salida, una joven que formaba parte del grupo los invitó a un after en una pileta de un edificio que alquilaban a pocos metros del mencionado hospital.

Allí, la fiesta se extendió hasta el mediodía del domingo, hasta que Tomás y el grupo decidieron retirarse del edificio. Sin embargo, una vez en la vereda y al caminar unas cuadras hasta la intersección de Ada María Elflein y Otto Goedecke, comenzó una pelea entre algunos de los jóvenes. Alarcón intervino para defender a uno de sus amigos.

El crimen de Tomás Alarcón sucedió a metros del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche

En ese momento, uno de los presentes le asestó una puñalada mortal en la zona intercostal derecha que le provocó una fuerte hemorragia interna. El atacante huyó de la escena, la pelea se detuvo y el mejor amigo de Alarcón lo trasladó de inmediato al hospital, que estaba a pocos metros.

El joven de 18 años ingresó al centro médico con vida, pero a pesar de la asistencia de los profesionales, sufrió un shock hipovolémico y falleció en la guardia, según consignó el diario Río Negro.

Desde el hospital se pusieron en contacto con la familia y dieron aviso de lo ocurrido a la Policía. La fuerza dispuso un operativo de búsqueda para hallar al victimario, tarea que, junto con las actuaciones forenses, quedó a cargo del fiscal Guillermo Lista.

Al cabo de unas horas, y con ayuda de los testigos del hecho y las cámaras de seguridad, se consiguió dar con el asesino. Según informaron diferentes medios locales, se trataría de otro joven de entre 18 y 19 años que no formaba parte del grupo de amigos inicial que había salido a bailar con Alarcón la noche anterior.

El agresor fue detenido en un auto Volkswagen Bora blanco y estaba en compañía de sus padres. Al joven se le incautó un cuchillo y, según algunas versiones, el progenitor lo acompañaba a entregarse a la comisaría.

Tomás Alarcón había cumplido 18 años en febrero. Era el menor de cinco hermanos y vivía en el barrio Ada María Elflein. Jugaba al fútbol de manera amateur en diferentes clubes locales y tenía el sueño de llegar a ser profesional.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, algunos de los clubes en donde jugaba compartieron un comunicado y mandaron sus condolencias a la familia. “El Club Social, Cultural y Deportivo Martín Güemes expresa su profundo dolor por el fallecimiento de nuestro querido jugador Tomás Alarcón (...) fue parte de nuestra familia deportiva y su recuerdo quedará para siempre en nuestra institución”.

En ese sentido, agregaron: “El fallecimiento de Tomás no puede quedar impune. Desde nuestra institución exigimos justicia, para que se conozca la verdad y para que los responsables respondan por lo ocurrido”.

A su vez, el Club Atlético Chicago Bariloche compartió: “Con profundo dolor, nuestra institución lamenta el fallecimiento de Tomás Alarcón, jugador de nuestro club. Acompañamos a la familia y seres queridos en este difícil momento”.