La autopsia determinó que la docente Nancy Godoy fue asesinada a puñaladas

Nancy Godoy, la docente cuyo cuerpo fue encontrado ayer después de dos semanas de búsqueda, fue asesinada a puñaladas.

Así lo determinó el resultado preliminar de la autopsia hecha en el Instituto Médico Forense (IMF) de Corriente. El informe de la necropsia fue informado por videoconferencia a la familia de la víctima por parte del decano del IMF, José Luis Gálvez, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

Así es el lugar donde encontraron el cuerpo de la docente asesinada

De la videoconferencia, además de Gálvez, participaron los fiscales María Andrea González y Javier Mosquera, quienes están a cargo de la investigación del homicidio.

“Ese informe [el resultado preliminar de la autopsia] indicó que Godoy sufrió una muerte extremadamente violenta o traumática, tras recibir múltiples lesiones punzocortantes y cortantes. Estas aparecen, algunas con signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores”, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Corrientes en un comunicado de prensa.

Según explicó el decano del IMF, lo que se halló ayer sumergido en un bañado a 2,5 kilómetros de distancia de la escuela donde trabajaba la víctima fueron restos cadavéricos porque “el cuerpo sufrió seccionamientos, por caso de las partes blandas de la región abdómino pélvicas y de los glúteos”.

Godoy también sufrió la amputación de su mano izquierda, “luego agravado por acción de los predadores de la zona”.

El médico forense también sostuvo, en la videoconferencia, que por “la multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas” utilizadas por los asesinos.

“En un antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa. Las maniobras de seccionamiento descriptas y también el estado de descomposición del cuerpo son obstáculo para determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, mediante modernos procedimientos se busca establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores”, dijo Gálvez, según informó el MPF correntino.

A pedido de los fiscales Mosquera y González, a cargo de la investigación, el lunes pasado el juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, dictó la prisión preventiva de Ireneo Antonio Zarza y de Felipe Dionisio Sandoval como presuntos autores materiales del femicidio de la docente.

El viernes había hecho lo mismo con Sergio Nahuel Rojas y su pareja, Rosa Leguizamón, a la que consideró coautora del delito de homicidio simple.

Según la acusación, los imputados llevaron adelante una “acción violenta para darle muerte a Godoy”. Y, según explicó el fiscal Mosquera, “actuaron de común acuerdo y con una distribución de funciones que, aún, no pudieron ser determinadas”.

El lugar donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy Captura

Para los investigadores, los acusados se aprovecharon de la zona de aislamiento donde trabajaba la docente y del conocimiento que tenían sobre la víctima.

“Leguizamón sabía los movimientos y la rutina de la maestra porque era quien la acompañaba desde el casco de la estancia hacia la escuela. Los imputados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad, la dificultad para desplazarse y dependencia de terceros que tenía Godoy”, según se explicó en la audiencia donde se pidió la prisión preventiva para los sospechosos

La investigación había comenzado el jueves 15 de este mes, cuando un hijo de Godoy, Sebastián Medina, al no tener noticias de su madre, presentó una denuncia en la comisaría de la localidad de Pueblo Libertador, en Esquina, en Corrientes.

Ireneo Zarza, el capataz detenido por el homicidio de la docente Nancy Godoy en Corrientes

El joven dijo que la última vez que habían tenido noticias de su madre había sido el 7 de este mes, cuando habían recibido un mensaje de voz de WhatsApp.

Godoy trabajaba en la Escuela Primaria N°626, situada dentro de la estancia El Curupí, en el paraje El Malezal, en la zona rural de Esquina.

Para llegar a la escuela, donde estudian alumnos de los peones, la docente llegaba en vehículo desde su casa en Esquina hasta el casco de la estancia, desde continuaba viaje en caballo casi tres horas, entre pajonales y bañados.

El caballo con el que Godoy llegaba a la escuela se lo prestaba Leguizamón.

El jueves pasado, personal de la Policía de Corrientes hizo una inspección en el “puesto tapera” donde solía dormir Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona un coto de caza. Los detectives policiales y judiciales intentaron determinar la escena del crimen.

Un bolso de la docente asesinada, en el lugar donde fue hallado el cuerpo Captura

El “puesto tapera” está a 150 metros de distancia de la escuela donde trabajaba Godoy. “En ese lugar, Zarza solía pasar la noche tomando whisky y se ponía agresivo”, dijeron las fuentes judiciales consultadas.

Fuentes de la causa explicaron a LA NACION que en cercanías de la escuela donde trabajaba Godoy encontraron una boina y Zarza le habría reconocido a personal de la Policía de Corrientes que esa boina es de él.

“En esta etapa incipiente de la investigación no descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”, había dicho el fiscal Mosquera ante el magistrado en la denominada audiencia de coerción. Después explicó que la investigación es de “suma complejidad”.

En una casa de Leguizamón situada en la vecina localidad de Sauce, personal de la Policía de Corrientes secuestró una campera negra y un par de alpargatas que se sospecha que pertenecieron a la docente, según dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales.