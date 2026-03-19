La búsqueda de Esmeralda: un circo ambulante, en el centro de las hipótesis

CÓRDOBA.- La desaparición ayer de una niña de dos años, Esmeralda Pereyra López, en la ciudad de Cosquín, hizo que el Ministerio de Seguridad Nacional emitiera la denominada alerta Sofía, herramienta para coordinar la búsqueda de menores en todo el país. Durante toda la noche en la zona se pararon los autos y la policía revisó baúles. No hay novedades ni pistas firmes.

La mamá de Esmeralda, Tania López, dijo: “Se la puede haber llevado alguien que tenga maldad”.

Antes, otros familiares habían barajado la hipótesis de que detrás de la desaparición de la niña podía estar un circo ambulante, que estuvo en la zona y se fue de Cosquín ayer a la tarde. La madre Esmeral lo descartó.

La familia vive en el barrio San José Obrero de Cosquín. López explicó que ayer estaba en la casa por servirles la comida a sus hijos cuando la empezó a buscar a Esmeralda y no la encontró. La última vez la había visto jugar con su hijo de seis años.

ALERTA SOFÍA



Buscamos a Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años.



Fue vista por última vez el 18 de marzo de 2026 en el barrio San José Obrero, en la ciudad de Cosquín, Córdoba.



Mide aproximadamente 60 cm, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, largo y… pic.twitter.com/8eSUyiVo25 — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) March 19, 2026

“Estaban juntos, después mi hijo se fue. Y estaban en la pieza de mi mamá jugando con su teléfono celular y la bebé“, dijo la mujer. Y contó que la puesta del patio estaba abierta y desde allí se puede salir a la calle.

López insistió en que su hija “para afuera no se va. Y no se va con ningún desconocido. Estaba sin pañales y descalza porque estaba conmigo”.

Insistió en que fueron diez o 15 minutos en los que la perdió de vista:

“Se la puede haber llevado alguien que tenga maldad. Ni mi marido, ni el papá de mis hijos. Nadie. Alguien me ha quitado a mi hija de maldad”, dijo.

En medio de la angustia, Tania habló sobre el circo que estuvo trabajando en la zona y que desarmó sus instalaciones ayer por la tarde para irse.

“Supuestamente hoy [por ayer] a la tarde ese circo, por lo que me ha dicho la policía que se está investigando”. Sin embargo horas después descartó esa posibilidad y afirmó ”a mi hija se la tragó la tierra".

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, explicó que la causa está en manos de la fiscal Silvana Pen, “quien ha pedido que seamos extremadamente prudentes en la información que brindamos”.

El gobierno provincial está en contacto con Sistema Federal de Búsquedas y en el territorio cordobés se realizan controles vehiculares.

“Estamos trabajando sobre todas las hipótesis posibles. Estamos trabajando con drones de visión nocturna, sigue el rastrillaje por el río, estamos a 300 o 400 metros del río con Bomberos Voluntarios de la zona con el Departamento Unidades de Alto Riesgo (Duar) y vamos a seguir trabajando hasta encontrar a Esmeralda”, agregó el funcionario provincial.