Cuatro muertos y tres heridos por un choque entre dos autos cerca de Sierra de la Ventana
Ocurrió sobre la ruta 76, en el partido de Tornquist, en el sur de Buenos Aires
- 2 minutos de lectura'
Cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas en el partido de Tornquist, luego de que dos autos colisionaran en la ruta provincial 76, a la altura de Abra de la Ventana, en el cordón serrano del sur bonaerense.
Los dos autos involucrados son un Ford Focus, que era conducido Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, y un Citroën C3 que manejaba Juan Ignacio Daulerio (28). Uno de los vehículos terminó sobre la banquina, en tanto que el otro quedó detenido sobre la calzada.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Laura Camila Díaz Sandoval, de 26 años; María de los Milagros Chirinos, de 28; Talía Araceli Mansilla, de 29, y Ezequiel Agustín Quaglio, de 31.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, las tres mujeres murieron en el acto y Quaglio falleció en el Hospital Municipal de Tornquist, adonde había sido trasladado junto a los dos conductores y a Griselda Buchanan, de 47 años, que iba como acompañante en el Ford Focus. Los tres permanecen internados para recibir atención médica especializada.
El siniestro vial ocurrió a las 7.30 de este domingo y los Bomberos, la Policía, ambulancias del sistema de emergencias y personal de Defensa Civil trabajaron en el lugar del hecho.
Por el momento se investigan cuáles son las causas que podrían haber provocado el choque y los peritos judiciales continúan analizando si la velocidad, las condiciones de la ruta o la visibilidad están relacionados con el incidente letal.
- 1
Violencia de género: detuvieron a un hombre por amenazar a su pareja con un cuchillo e incendiar su casa
- 2
Un comisario abatió a un motochorro de 16 años e hirió a otro delincuente de 15
- 3
Dos detenidos por narcomenudeo, privación ilegítima de la libertad y resistencia a la autoridad en Constitución
- 4
Otro delincuente fue abatido por un policía bonaerense al que intentó asaltar