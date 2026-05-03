Violencia de género: detuvieron a un hombre por amenazar a su pareja con un cuchillo e incendiar su casa

Una escena de violencia extrema puso en riesgo la vida de una mujer y de su hija de un año y medio, en un departamento ubicado en el séptimo piso de un edificio en la calle Paraná al 400, casi esquina Corrientes, en el barrio porteño de San Nicolás.

El episodio, que derivó en la detención del agresor y en una rápida intervención judicial, comenzó el jueves y culminó este domingo con el dictado de la prisión preventiva del imputado.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, todo comenzó cuando la víctima logró comunicarse con el 911 en medio de una situación desesperante: la mujer alertó que su pareja la amenazaba con un cuchillo en el departamento y que el clima de violencia escalaba de manera sostenida. La urgencia del llamado activó el despliegue de efectivos de la Policía de la Ciudad, que arribaron al lugar en pocos minutos.

El imputado por el delito de amenazascontra su pareja e hija, e incendio de una propiedad quedó detenido (Prensa MPFCABA)

Al ingresar en el inmueble, los agentes se encontraron con un escenario aún más grave: el hombre no solo había intimidado a la mujer con un arma blanca, sino que había iniciado de manera intencional un incendio dentro de la vivienda. En ese mismo espacio se encontraba también la hija de ambos, una bebé de un año y medio, lo que elevó el nivel de riesgo de la situación. El imputado fue reducido en el lugar y detenido de inmediato.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este, con la intervención del auxiliar fiscal Ricardo Becu, quien convalidó la detención y ordenó una serie de medidas urgentes para avanzar en la investigación. Entre ellas, dispuso la intervención inmediata de la Oficina de Atención de Víctimas y Testigos (OFAVyT) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que brindó contención y asistencia a la mujer.

El cuchillo con el que el acusado habría realizado las amenazas a su pareja, rodeado de cenizas (Prensa MPFCABA)

El informe elaborado por el equipo interdisciplinario de la OFAVyT resultó determinante para comprender el trasfondo del caso. Allí se detalló que la víctima se encontraba inmersa en un contexto sostenido de violencia de género y doméstica, atrapada en un círculo que la exponía a situaciones cada vez más peligrosas. El documento también advirtió sobre el alto riesgo al que estaban sometidas tanto ella como su hija, en función de la escalada de agresividad registrada.

Con esos elementos, y ante la gravedad de los hechos −que incluyeron amenazas con arma blanca y la provocación intencional de un incendio en un espacio cerrado−, el auxiliar fiscal Becu solicitó la prisión preventiva del acusado. En su planteo también se valoraron los antecedentes penales del imputado, quien registraba episodios previos vinculados a hechos de violencia y uso de armas, lo que reforzó la hipótesis de riesgo procesal.

El pedido fue analizado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°28, a cargo de la jueza María Julia Correa, quien este domingo resolvió hacer lugar a la medida. De esta manera, el hombre continuará detenido mientras avanza la investigación judicial.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la pesquisa seguirá su curso con la recolección de nuevas pruebas y testimonios, con el objetivo de delimitar con precisión la secuencia de los hechos y consolidar la acusación. En paralelo, se mantendrán activas las medidas de protección para la víctima y su hija, consideradas prioritarias en función del cuadro de vulnerabilidad detectado.