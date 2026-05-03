Femicidio y misterio en Reconquista: dos cuerpos, dos balas y una escena del crimen demasiado prolija

SANTA FE.- Un femicidio seguido de suicidio, aparentemente motivado por presuntos celos y el estado de depresión del homicida, conmocionó el fin de semana largo la ciudad de Reconquista, en el extremo norte santafecino.

El supuesto femicida, Carlos Daniel Barrios, era un trabajador municipal de 55 años, mientras que la víctima, Yolanda Teresa Faulkner, era ama de casa y tenía 57. Ambos habrían iniciado hace menos de 90 días una relación sentimental, según familiares de la mujer.

Lo que más llamó la atención de los investigadores es que en el lugar donde ambos fueron hallados sin vida (el comedor de la vivienda), no se encontraron elementos que permitan suponer que allí se desarrolló una escena de discusión y posterior pelea de la pareja.

De hecho los cuerpos tenían impactos de bala, pero, al menos a la vista, no había otro tipo de lesiones, lo cual quedará resuelto con el resultado de la autopsia ordenada por la Justicia.

Según los investigadores, no había botellas de ningún tipo de bebida en la mesa, ni siquiera mate, y solo estaban sus teléfonos celulares, que desde este lunes serán peritados para determinar si hay elementos que posibiliten terminar de aclarar lo sucedido.

Los investigadores todavía buscan reunir elementos para determinar qué fue lo que ocurrió el sábado, cerca de las 22, en la vivienda del hombre, situada en la intersección de la Avenida 27 de Abril y Chubut.

La primera hipótesis es que Barrios mató a Faulkner y luego se suicidó. Para ello usó un revólver calibre 32 que está registrado a nombre de un familiar. Y solo dos balas, una para cada uno, con tiros certeros en la sien.

Otro dato que llama la atención de los investigadores es que, según se comprobó, fue el propio Barrios quien mediante un mensaje convocó a su hijo a la casa del Barrio Center. Cuando Jorge Daniel Barrios llegó a la vivienda encontró a su padre y a la mujer ya fallecidos y de inmediato avisó al 911.

A partir de ese momento, efectivos policiales desplegaron un amplio operativo para resguardar la zona ante la posibilidad de que pudiese haberse tratado de un crimen cometido por alguien que sorprendió a la pareja por razones desconocidas.

¿Eran pareja?

Según familiares de la mujer, Faulkner no tenía una relación estrecha con Barrios, aunque no descartan que pudiesen haber estado en una etapa de acercamiento personal.

En tanto, allegados al empleado municipal coincidieron en que “Barrios vivía solo y había enviudado”, aunque algunos compañeros de trabajo reconocieron que estaba iniciando una relación con una conocida (sería Yolanda), pero “era muy celoso”.

En el lugar trabajó la Brigada de Femicidios de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género junto al fiscal Norberto Ríos, quien ordenó las tareas de recolección de evidencia junto a peritos forenses.

Este domingo se confirmó que “como parte de las diligencias, se dispuso el secuestro del teléfono celular de Jorge Daniel Barrios, de 37 años, hijo del presunto agresor”. La medida busca reconstruir las circunstancias previas al ataque y determinar posibles motivaciones.