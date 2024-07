La búsqueda de Loan: así los perros marcaron el rastro de olor del niño desaparecido

Escuchar

Fue una prueba clave para incriminar al capitán de navío Carlos Guido Pérez y su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava: el hallazgo de olor de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio pasado, en los vehículos del matrimonio, una camioneta Ford Ranger blanca y un Ford Ka rojo. Ahora se conoció la filmación del peritaje, que estuvo a cargo de Equipo de Odorología Forense del Ministerio de Seguridad de Corrientes.

“Las tareas desarrolladas por el Equipo de Odorología forense del Ministerio de Seguridad provincial arrojaron que los canes realizaron marcas positivas respecto de los vehículos Ford Ka y Ford Ranger, extremos que podrían dar cuenta de la presencia del menor buscado en los automóviles de los imputados en cuestión, debido a que señalaron marcas positivas en muestras odoríferas extraídas de los asientos traseros”, según se desprende del expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION.

Se trató de un peritaje que se hizo cuando la causa estaba a cargo del fiscal Juan Carlos Castillo, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic) de Goya, y su colega Guillermo Barry, que conduce la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac), dependencias del Ministerio Público de Corrientes.

“Fue una prueba trascendente que determinó la presencia de olor de Loan en los vehículos de Pérez y Caillava. En la camioneta, en menor medida, y ciento por ciento, en el Ford Ka. Esto se relaciona con el tiempo que permaneció Loan en cada vehículo” , afirmó el fiscal Barry en una conferencia de prensa cuando el expediente pasó al fuero federal.

La camioneta del capitán de navío Carlos Pérez Marcelo Manera

Ayer, en su declaración indagatoria ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, Pérez se refirió al tema.

“Les aseguro que Loan no estuvo nunca ni en la camioneta ni en el auto. No entiendo. Puede haber estado contaminado por los hermanos [del niño desaparecido] que estuvieron en la camioneta”, dijo el sospechoso.

Pérez, de 61 años, también hizo referencia a lo que había sostenido en una declaración Laudelina Peña, tía de Loan, de que su sobrino había sido atropellado por el capitán de navío con la camioneta Ford Ranger.

“El tema del atropellamiento es imposible, todos nos vieron, andábamos a paso de hombre, con los vehículos hemos chocado animales”, sostuvo el marino retirado.

En medio de la declaración, la jueza Pozzer Penzo le preguntó a Pérez si sospechaba de alguien. El capitán de navío retirado apuntó a Bernardino Antonio Benítez, pareja de Laudelina Peña, la tía de Loan.

“Sí, tengo sospechas. Me llamó la atención ver volver a Benítez [el día de la desaparición de Loan] sin remera, traspirado, corriendo. Lo vi deambular, perdido, sin hablar con nadie. Me dio la sensación de una persona que no está en su normalidad”, dijo Pérez.

Sobre la causa de la desaparición de Loan, Pérez dijo que Catalina Peña, la abuela paterna del niño y anfitriona del almuerzo realizado poco antes de que el chico fuera visto por última vez, afirmó que “esto fue una venganza” y “habló de una interna familiar muy pesada, que no se hablaba con la madre de Loan, que no se llevaba con las parejas de sus hijos”.

Sobre este punto volvió sobre la pareja de Laudelina Peña. “Benítez sería una de las personas de las cuestiones familiares con Catalina”, aseguró Pérez.

Sobre la imputación que pesa sobre él y su esposa, el marino retirado afirmó: “Por la acusación somos una organización de secuestradores de trata, no descarto que exista una verdadera organización nacional”.

María Victoria Caillava y su marido, Carlos Pérez redes

Ayer también fue indagada Caillava. Sostuvo no tener ninguna vinculación con la desaparición de Loan. Afirmó que quienes apuntaron contra ella y su marido lo hicieron porque su condición de informante de las fuerzas federales y los había vinculado a la venta de drogas en el tranquilo pueblo de Nueve de Julio.

“Quiero comentar, tengo miedo de hacerlo [de declarar] por riesgo a mi familia, pero que siento que soy la única idiota del pueblo que colabora con la Policía Federal de Goya y de Buenos Aires para que se descubra quién vende droga en el pueblo, todos saben, pero nadie dice nada. Brisa Contreras es la persona que me acusa en Crónica TV, es la pareja de uno de los vendedores de droga más grande del pueblo y yo colaboro hace dos años y ella miente”, dijo Caillava antes de responder preguntas de la jueza y del Ministerio Público Fiscal.

