La búsqueda de Loan, en vivo: las últimas noticias sobre su desaparición en Corrientes

Loan Danilo Peña, de cinco años, desapareció después de salir a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio, el jueves 13 de junio.

El operativo de búsqueda incluye a más de 800 rescatistas, bomberos, policías y efectivos del Ejército. El Ministerio de Seguridad activó el Alerta Sofía. El sábado todo el pueblo de 9 de Julio se movilizó para pedir por su aparición.

Hay seis detenidos por el caso, entre quienes se cuentan un tío del chico, una funcionaria municipal y un jefe policial.

📌01.00 | El padre de Loan sembró la duda sobre la responsabilidad del tío de su hijo

“Uno ya no sabe más que pensar”, dijo José, el papá del niño desaparecido, en relación a Antonio Benítez, tío político de su hijo y uno de los detenidos. En diálogo con LN+, luego, señaló: “Ellos estaban todos juntos, así que ellos son los que tienen que saber algo”.

04.08 | ¿El almuerzo fue una trampa? La inquietante foto de Loan rodeado de los sospechosos detenidos

Aunque en el almuerzo en la casa de la abuela paterna de Loan participaron 14 personas, la última foto en la que se ve al niño de 5 años antes de su desaparición genera inquietud. La mayoría de los que quedaron inmortalizados en esa imagen hoy están detenidos y son investigados en las dos causas abiertas para intentar dar con el paradero de Loan, que fue visto por última vez el jueves 13 de junio.

Tal como revelo hoy LA NACION, A partir de los indicios sumados en el expediente en las últimas horas, los responsables de la pesquisa presumen que los acusados armaron el almuerzo en la casa de Catalina, la abuela de Loan para secuestrar al niño y, supuestamente, entregarlo a otro grupo que lo se habría encargado de sacarlo del país.

Esta presunción sobre la preparación del momento en el que se llevarían a Loan es la que reconstruyeron los investigadores luego de siete días de búsqueda y de escuchar a más de cincuenta testigos. Todo coincidió con el contenido de un llamado anónimo recibido ayer a las 19.30 en una de las líneas habilitadas por la Policía Federal para recopilar datos que permitieran localizar al niño desaparecido.

En esta hipótesis, que debe ser probada, comenzaron a trabajar los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, después de las tres reconstrucciones del momento en que desapareció Loan, el 13 de junio pasado a las 14.20, en un segmento de 600 metros entre un árbol de naranjas y la casa de su abuela Catalina. Esto fue en un campo situado a cinco kilómetros de la localidad de Nueve de Julio, el Departamento San Roque, de Corrientes.

03.36 | Caso Loan | La frase del exmilitar días antes de su arresto y la explicación que llamó la atención

Carlos Pérez, integrante de la Armada retirado, es uno de los tres nuevos detenidos en la causa por la desaparición de Loan Danilo Peña junto a su esposa, la funcionaria Victoria Caillava, y el comisario Walter Maciel. El principal elemento que la Justicia tiene para imputar al matrimonio fue que encontraron rastros del niño en dos de sus vehículos. En este marco llamaron la atención las frases y explicaciones que el exmilitar dio en entrevistas anteriores a ser apresado, cuando era un testigo en la causa. Entonces, incluso se quejó por la posibilidad de que le plantaran “pruebas falsas”. Este sábado el abogado Jorge Monti, que defiende a la primera pareja tras las rejas -Mónica Millapi y Antonio Benítez, acusados por abandono de persona- se refirió a una de estas expresiones.

“Pongo Crónica y lo escucho declarar verborrágico a un tal Carlos Pérez. Ahí advertí, con mi experiencia profesional, que esta persona debía ser buscada por la Justicia y verter en el expediente esos conceptos y datos que tenía”, indicó en diálogo con TN el letrado, que después planteó: “En las declaraciones periodísticas, Pérez se jactaba de haber transitado hacia Corrientes y Resistencia sin que nadie lo detuviera. Eso me dijo: ‘Este tipo está queriendo justificar algo’. Se jactaba de que nadie lo había parado, como que él no había transportado nada. Evidentemente ahí lo transportó [a Loan], por eso en el baúl quedaron las pruebas de ADN del chico”.

Carlos Pérez en una entrevista anterior a su detención Captura Crónica TV

El pasado martes 18, Pérez se presentó ante un móvil de Crónica TV apostado en 9 de Julio, Corrientes, para supuestamente “defender” a su esposa de las cosas que decían en el pueblo. En ese momento, cuando todavía la causa se enfocaba a un extravío del niño de 5 años y ellos eran testigos por haber participado del almuerzo en la casa de la abuela Catalina, el exmilitar ahondó sobre la teoría de un secuestro e indicó estar sorprendido de que en un lugar con tantas fronteras cercanas no hubieran hecho controles ni bien el chico desapareció.

03.15 | Para la Justicia, Loan fue entregado a una banda que lo sacó de la Argentina y se lo llevó a Paraguay

Por Gustavo Carabajal

Para la Justicia, Loan fue raptado y entregado a una banda de trata de personas que lo habría llevado a Paraguay.

Los investigadores del Ministerio Público de Corrientes abonan la sospecha de que los tres imputados detenidos en las últimas horas, especialmente el matrimonio, se habría llevado al niño de cinco años, en la camioneta Ford Ranger, hasta una vivienda en la localidad de 9 de Julio. Allí, lo pasaron a un Ford Ka y, en ese vehículo, lo habrían trasladado hasta el punto de reunión donde lo entregaron a los integrantes de otra célula de la organización que se habría encargado de sacar al pequeño del país y lo habrían trasladado a Paraguay.

A partir de los indicios sumados en el expediente en las últimas horas, los responsables de la pesquisa presumen que los acusados armaron el almuerzo en la casa de Catalina, la abuela de Loan para secuestrar al niño y, supuestamente, entregarlo a otro grupo que lo se habría encargado de sacarlo del país.

Continúa la búsqueda de Loan en Corrientes. Se sumaron a la búsqueda buzos de prefectura Marcelo Manera

Esta presunción sobre la preparación del momento en el que se llevarían a Loan es la que reconstruyeron los investigadores luego de siete días de búsqueda y de escuchar a más de cincuenta testigos. Todo coincidió con el contenido de un llamado anónimo recibido ayer a las 19.30 en una de las líneas habilitadas por la Policía Federal para recopilar datos que permitieran localizar al niño desaparecido.

02.46 | José, el papá de Loan desligó a su madre en diálogo con LN+

“Mi mamá es una pobre vieja que invitó a comer, que se iba a pensar ella que le iban a hacer eso”, afirmó José, el padre de Loan en diálogo con LN+. El padre del niño recordó también las palabras del comisario Maciel, quien se encuentra detenido. “Me decía: ‘tranquilo, ya va a aparecer’. Me llevaba para esos lados, por la búsqueda. La gente quería hacer la marcha y él no quería que se hiciera”, aseguró.

02.07 | Alfredo, hermano de Loan, se quebró al recordarlo

Alfredo Danilo Peña contó que ni él ni su madre pueden dormir y no pudo evitar emocionarse al recordar a su hermano, a quien le lleva casi 20 años. “Solo queremos que vuelva”, expresó.

Alfredo, el hermano de Loan, en diálogo con LN+.

01.33 | El encargado de búsqueda de perros de la Policía contó el procedimiento

Leandro Sánchez, jefe de la división de canes de la Policía Federal, contó que son tres ciclos de búsqueda los que se realizan en este tipo de casos: “Los perros de rastros; los perros que buscan personas con vida en grandes áreas y estructuras colapsadas; y para finalizar el ciclo de búsqueda, los perros de restos humanos”. Todavía no recurrieron a este último, ya que se basan en la hipótesis de que el niño continúa con vida.

01.00 | María Noguera, madre de Loan: “El comisario me dijo que no haga la marcha”

Cerca de las 20 de este sábado, la madre de Loan, María Noguera, se movilizó junto a los vecinos del pueblo para pedir por la aparición de su hijo de cinco años, de quien no se sabe nada desde el jueves pasado. Fue durante la marcha donde Noguera apuntó contra el comisario Walter Maciel, quien fue detenido hace menos de 24 horas y en diálogo con LN+ contó: “El comisario me dijo que no haga la marcha. No hay que confiar en nadie”.

Luego señaló: “No sé por qué me sacaron el teléfono. Eso quiero saber, por qué me quitaron el teléfono si yo estuve en mi casa. Todavía no me lo devolvieron”. Y destacó: “Es la primera vez que iba a la casa de la abuela. Se fueron nomás para un paseo y una visita”. Y pidió: “Si lo tienen que me lo devuelvan, por favor”.

