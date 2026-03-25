La caída de Emerson, un sicario de la temible banda dominicana Los 50-0

Era buscado por un homicidio ejecutado hace casi dos años en Villa Consuelo, un barrio de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Está acusado de integrar la temible banda conocida como Los 50-0, una organización dedicada al sicariato que opera en distintos país de América Central y cuyas ramificaciones llegan, incluso, hasta en España. El fin de semana pasado, Emerson, como se conoce al sospechoso fue detenido por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando llegó en un vuelo.

Así lo informaron fuentes de la PFA. Sobre sus espaldas pesaba una circular roja de Interpol, es decir, una solicitud dirigida a las fuerzas de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega.

La captura de Emerson, el sicario

“A Emerson se le atribuye el asesinato de un hombre, crimen ocurrido el 7 de mayo de 2024 en Villa Consuelo, en la capital de República Dominicana. En el ataque a tiros, además de la víctima mortal, un menor de edad resulto herido”, sostuvo la PFA al informar sobre la detención del sindicado sicario.

En un comunicado de prensa se informó: “El prontuario del sospechoso no se detiene en el citado homicidio. Las autoridades de República Dominicana lo vinculan directamente con la renombrada estructura criminal dedicada al sicariato conocida como Los 50-0. La banda, que tuvo su origen en República Dominicana, tiene una alta relevancia en toda la región centroamericana y simboliza la supremacía y dominio por sobre organizaciones rivales”.

En los últimos días se supo que el sospechoso, de 32 años, estaba en París y que viajaría a la Argentina. Entonces, la División Asuntos Internacionales del Departamento Interpol de la PFA se encargó de preparar un operativo para esperar y detener al sospechoso.

Del procedimiento también participaron la División Prevención Delictiva Internacional de Interpol, la Dirección Nacional de Migraciones y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

“Emerson fue detenido antes de que bajaran del avión todos los pasajeros”, dijo la PFA. El sindicado sicario quedó a disposición del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, que estará a cargo de los trámites de extradición.