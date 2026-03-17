Le vendieron un BMW con fallas y mandó a un sicario a balearles la casa: asesinaron a una mujer

El sicario llegó en una moto. Se detuvo frente a la propiedad de Luis de Flores 2283, en Beccar, San Isidro, y cuando estuvo seguro de que era el “objetivo”, comenzó a disparar. Fueron siete balazos. Cuatro tiros impactaron en la puerta y tres en una ventana. Cecilia Iraola, de 53 años, estaba en el living de su casa cuando fue alcanzada por los proyectiles. Iba a morir casi en el acto. Eran las 17.55 de ayer.

El móvil del homicidio, según fuentes policiales, habría sido la venta de un auto marca BMW con fallas mecánicas. El comprador le había pedido al vendedor que le devolviera los 10.000 dólares de la transacción, pero como no tuvo respuesta, habría decidido contratar a un sicario para vengarse.

El supuesto autor intelectual del homicidio, identificado por fuentes de la investigación como Gustavo Arroyo, de 36 años, fue detenido en una casa del country Loma Verde, en Escobar.

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“Arroyo no es solo el autor intelectual del homicidio, también se pudo corrobar que antes del crimen estuvo en la casa de la víctima para marcarle al sicario el ‘objetivo’”, dijo a LA NACION un detective del caso.

A partir del análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad, se logró identificar la chapa patente utilizaza por el sicario. Su propietario tiene domicilio en José León Suárez, en el partido bonaerense de San Martín.

“Se allanó de urgencia el domicilio del titular de la moto. Cuando el personal policial irrumpió en el inmueble, el sospechoso se arrancó la tobillera electrónica y escapó por los fondos”, explicaron fuentes policiales.

Los investigadores aún no pudieron determinar si el dueño de la moto fue el tirador que mató a la víctima o si prestó el vehículo para concretar el plan criminal.

Como se dijo, el ajuste de cuentas ocurrió ayer a la tarde en Beccar. La investigación del caso quedó a cargo de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella y Patricio Ferrari, con la colaboración de detectives de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge.

Gustavo Arroyo, sindicado como autor intelectual del homicidio Ministerio de Seguridad de PBA

Según informaron a LA NACION fuentes de la Municipalidad de San Isidro la investigación comenzó después de que personal de la Patrulla Municipal que recorría la zona en forma preventiva escuchó los disparos y se acercó a la casa de la víctima.

Los uniformados ingresaron en la propiedad con la ayuda de un vecino, que le abrió la puerta. Apenas entraron, se encontaron con Iraola, la víctima, gravemente herida. Pocos minutos después, un médico iba a certificar el fallecimiento de la mujer.

Las imágenes del sicario captadas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro

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