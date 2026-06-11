La Corte confirmó las penas de perpetua por el asesinato de Candela Sol Rodríguez

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua contra Hugo Bermúdez, uno de los implicados en el crimen de Candela Sol Rodríguez, la niña de 11 años que fue secuestrada, abusada sexualmente y asesinada en agosto de 2011.

“Es lo que se merecen, vivir toda la vida presos”, expresó Carola Labrador, la madre de la víctima, en diálogo con Noticias Argentinas tras conocer la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron un recurso de queja que buscaba obtener la libertad de Bermúdez mediante el cese de la prisión preventiva.

En 2017, el Tribunal Oral N° 3, de Morón, había condenado a prisión perpetua a Hugo Elbio Bermúdez, de 63 años en ese momento, y Leonardo Jara, que tenía 43 al dictarse el fallo. Mientras que Gabriel Fabián Gómez fue sentenciado a cuatro años de cárcel por ser considerado partícipe secundario del hecho. A mediados de 2020, la Sala IV de la Cámara de Casación penal bonaerense, integrada por los jueces Fernando Mancini, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky confirmó las condenas por la “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte” de la menor.

Para los jueces Mariela Moralejo, Raquel Lafourcade y Diego Bonanno el móvil del crimen fue un “ajuste de cuentas contra el padre de Candela, por algún ilícito que este cometiera”, en referencia a Alfredo “Juancho” Rodríguez, quien en el momento del secuestro de su hija cumplía una condena por piratería del asfalto.

Hugo Bermúdez, condenado por el homicidio del Candela Sol Rodríguez Telam

Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011 cuando se dirigía a la reunión del grupo de scouts al que pertenecía. Seis días más tarde, la tía de la niña recibió la llamada extorsiva atribuida a Jara. “Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la vas a encontrar”, expresó una voz masculina del otro lado de la línea.

Al realizar los estudios de planos de voz, los técnicos de la Gendarmería concluyeron que el autor de dicha amenaza habría sido Jara, condenado a prisión perpetua en el primer juicio.

Mientras que tres días después de esa comunicación, una mujer que juntaba cartones al costado de la colectora de la Autopista del Oeste encontró el cuerpo de la niña. El cadáver estaba parcialmente tapado con una bolsa y fue encontrado a treinta cuadras de su casa, muy cerca del comando operativo que los responsables de la fuerza de seguridad provincial instalaron para coordinar las tareas de búsqueda de la niña.

En 2022, el fiscal de Morón, Mario Alberto Ferrario, había solicitado que Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, Sergio Chazarreta, Héctor “Topo” Moreyra y Miguel Altamirano, fueran sometidos a juicio oral al considerarlos presuntos responsables del secuestro y asesinato de la niña.

Sin embargo, en el juicio se llegó a la absolución de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y los otros tres acusados de ser los autores intelectuales del hecho.

La decisión la tomó el Tribunal Oral N° 6 de Morón al dictar el veredicto absolutorio en el segundo juicio por el crimen.

Los condenados en el primer juicio llegaron con un recurso a la Corte, que finalmente desestimó ese reclamó y dejó firmes la condena por el asesinato de la menor.