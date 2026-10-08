La Corte Suprema confirmó la pena máxima para los asesinos de una joven a la que acusaban de quedarse con drogas

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua de dos de los involucrados en el femicidio de Daniela Paola Guantay, la joven de 22 años torturada, violada y mutilada en la ciudad de Salta por un grupo que le reclamaba haberse quedado con drogas que comercializaba una banda.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso de la defensa de Griselda Maricel Urzagaste y Carlos Alfredo “Chury” Agüero porque la apelación “no refutaba todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia que los condenó” a la pena máxima.

Los acusados del femicidio de Daniela Guantay, durante el juicio en Salta Ministerio Público Fiscal Salta

Según se probó en el expediente, entre la noche del jueves 2 y la madrugada del viernes 3 de marzo de 2017, la joven fue llevada a la casa de Juan Reynaldo Álvarez, alias “el Viejo”, en el barrio 17 de Octubre, de la ciudad de Salta. El Viejo ofrecía ese lugar para que mujeres jóvenes fueran a comprar y consumir sustancias a cambio de favores sexuales y domésticos.

Una vez entró, la joven —que estaba bajo los efectos de estupefacientes— fue atada a una silla con las manos hacia atrás y comenzaron a indagarla violentamente por una supuesta sustracción de droga del “Chury” Agüero. Entre los entregadores figuraban Álvarez, Urzagaste, Norberto “Chiqui” Silvestre, Julio César Monasterio y una menor que tuvo una activa participación en la maniobra criminal, que el tribunal calificaría posteriormente como de “inusitada atrocidad y crueldad”.

A partir de este momento, todos los imputados, con distintas intervenciones simultáneas o complementarias, comenzaron a torturar a Daniela.

Según informó oportunamente el Ministerio Público Fiscal de Salta, “surgió de los testimonios, fundamentalmente de una testigo presencial que luego falleció, que tras sujetar a Daniela le colocaron una bolsa en la cabeza, lastimándola sucesivamente con golpes y elementos cortantes a modo de tortura”. Le quemaron el cuerpo, la violaron reiteradamente y le amputaron las manos hasta terminar con su vida.

Sus restos fueron trasladados en un auto hasta la vera del río Mojotoro, donde fueron abandonados.

Río Mojotoro, Salta Ministerio Público Fiscal Salta

La madre de Daniela Guantay radicó la denuncia por la desaparición de su hija el 4 de marzo de 2017. Tres días después, el cuerpo apareció en las márgenes del río.

El juicio se desarrolló entre el 4 y el 27 de febrero de 2020 en la Sala VII del Tribunal de Juicio del distrito Centro. La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke desplegó una “abundante carga probatoria producida durante la investigación” para solicitar las máximas condenas para los imputados.

El 27 de febrero de 2020, los jueces Paola Marocco, María Livia Carabajal y Francisco Mascarello condenaron a Agüero, Silvestre, Monasterio, Álvarez y Urzagaste a prisión perpetua como “coautores del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género por ser perpetrado con ensañamiento y por concurso premeditado de dos o más personas, agravado por la participación de un menor de edad”. La adolescente imputada fue declarada penalmente responsable.

El juicio por el femicidio de Daniela Guantay en Salta Poder Judicial de Salta

En junio de 2024, la Sala I del Tribunal de Impugnación confirmó la decisión y al año siguiente hizo lo mismo la Corte de Justicia de Salta.

Solo la defensa de Urzagaste y Agüero, ejercida por el defensor oficial salteño Víctor Walter Clark, llegó con un recurso de queja extraordinario. Al máximo tribunal del país le bastaron diez líneas para cerrar esa última puerta.