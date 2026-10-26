La defensa de Pity Álvarez denunció un grave riesgo para su salud y apeló al máximo tribunal porteño

El juicio oral contra Cristian Álvarez Congiu, popularmente conocido como Pity, por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano, transita sus instancias finales.

Este lunes, en la antesala de la 16ª audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la ciudad de Buenos Aires, la defensa del músico denunció un presunto riesgo para su vida y su salud, cuestionó distintas decisiones adoptadas durante el proceso y solicitó la intervención “urgente” del Tribunal Superior de Justicia porteño.

El planteo fue presentado mediante un escrito firmado por los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, quienes advirtieron sobre la presunta existencia de supuestos “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y de eventuales vulneraciones de garantías constitucionales. Los letrados reclamaron que se dé tratamiento urgente a los recursos judiciales que, según indicaron, continúan pendientes de resolución.

En el escrito, la defensa señaló que se encuentran en trámite tres recursos de queja presentados luego de que fueran rechazados planteos de inconstitucionalidad vinculados con el rechazo de cinco acciones de habeas corpus, el comienzo del juicio sin una determinación previa de la aptitud de Álvarez para afrontar el proceso y la presunta omisión de una audiencia de recusación del tribunal.

Pity Alvarez Fabián Marelli

Los abogados también cuestionaron la actuación del Ministerio Público Fiscal. Denunciaron ocultamiento de pruebas, falta de objetividad e intentos de sancionar a los defensores. Explicaron que esos cuestionamientos motivaron la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

“Ante la gravedad institucional de los hechos y la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino, se requiere tratamiento urgente de los recursos”, expresaron los letrados.

En el mismo documento, la defensa aclaró que sus planteos no buscan afectar el “buen nombre y honor” de los tres jueces del TOC N° 29 ni del fiscal subrogante que intervino durante la ausencia del fiscal titular, Sandro Abraldes, quien se encontraba de vacaciones mientras se desarrollaba el debate.

Los últimos testigos del juicio

En paralelo a los planteos de la defensa, el proceso continuaba este lunes con las últimas declaraciones testimoniales. Estaba prevista la comparecencia de los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj y del psiquiatra Ezequiel Norberto Mercurio.

El Padre Cesar es uno de los curas más característicos de Villa Luro y es conocido como el cura rockero Instagram: @rockpadrecesar

Sus testimonios se incorporarán a una etapa del debate en la que las evaluaciones profesionales sobre la salud mental del músico y su aptitud para afrontar el proceso adquieren especial relevancia , en el contexto de los cuestionamientos formulados por sus abogados.

También figuraba en la lista de testigos el sacerdote César Scicchitano Tagle, conocido como el “Cura Rockero”, quien mantiene un vínculo cercano con Álvarez desde hace años y lo acompaña durante distintas etapas de su vida.

Sin embargo, su declaración para esta jornada no estaba confirmada: el religioso informó que un familiar sería sometido a una intervención quirúrgica, por lo que su testimonio podría postergarse.

Los hechos

El asesinato por el que se juzga a Pity ocurrió la madrugada del 12 de julio de 2018 frente a la puerta de acceso a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, Villa Lugano. Díaz y Álvarez se conocían de cruzarse en el barrio, aunque no eran amigos. Según la reconstrucción de la investigación, ambos mantuvieron una discusión que terminó cuando el músico disparó cuatro veces contra Díaz, a quien en el barrio conocían como “El Gringo”.

Jacqueline Guzzardi, hija de la víctima, tenía entonces 16 años. Cuando le tocaron el timbre para avisarle que “algo malo había pasado”, fue corriendo hacia el lugar del hecho y se encontró con el cuerpo sin vida de su padre sobre un charco de sangre. “Yo no lo podía creer; uno sabía que estaba re loco, pero conmigo siempre se llevó bien. Desde entonces no puedo escuchar ni siquiera su nombre ni una canción suya. Me afectó psicológicamente. Será lo que será como músico, pero como persona mató a mi papá”, compartió Jacqueline en una entrevista con la agencia Télam en 2022.