La desaparición de Loan, en Corrientes: el minuto a minuto de la búsqueda del niño de cinco años

Loan Danilo Peña, de cinco años, desapareció después de salir a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio, el pasado jueves 13 de junio. Hubo nuevas pistas como el hallazgo de una zapatilla.

El operativo de búsqueda incluye a más de 800 rescatistas, bomberos, policías y efectivos del Ejército. Las esperanzas de hallarlo con vida se empiezan a desvanecer, mientras en el pueblo 9 de Julio, donde vive la familia Peña, los rumores sobre lo que le pasó al chico son una marea que crece sin freno con el correr de las horas.

La Justicia dictó la “prisión preventiva sin plazo” por el delito de abandono de persona para Bernardino Benítez, un tío del chico, y para otras dos personas que llevaron al chico hacia una propiedad situada a 600 metros de la casa de Catalina Peña, la abuela del chico desaparecido, donde el menor estaba de visita, para recolectar y comer naranjas.

04.00 | La madre del niño pidió que lo busquen “casa por casa” tras seis días sin novedades

Operativos de rastrillaje y búsqueda de Loan Peña, el niño de 5 años que desapareció de la localidad de El Algarrobal, Corrientes. El árbol de naranjas donde fueron a juntar frutas Marcelo Manera / Enviado Especial

Por Germán de los Santos

Tras el sexto día de rastrillajes, con unos 1000 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, el paradero Loan Peña, el niño de cinco años que desapareció el jueves de la semana pasada en el paraje correntino llamado El Algarrobal, sigue siendo un misterio. Fuentes de la causa consideran que tras los trabajos de los rescatistas es casi imposible que se encuentre en la zona cercana a la casa de su abuela.

Por su parte, Roberto Méndez, el abogado de María Noguera, madre de Loan, admitió que el caso “es muy raro” y confirmó que su representada “sostiene que Loan fue llevado a 9 de Julio”, el pueblo donde vive la familia. “La madre de Loan pidió que vayan casa por casa y que así va a aparecer”, afirmó el letrado en diálogo con LA NACION.

03.20 | Uno de los hermanos de Loan: “Es imposible que se haya perdido”

José Peña, uno de los hermanos de Loan, dijo que no cree que el niño se haya perdido, sino que hubo gente involucrada: “Ya van a ser siete días y no sabemos nada de él. Tengo las mismas dudas que mi tía. El pueblo se entera por los medios qué es lo que se sabe de él, pero los vecinos no tienen otra información. No creo que esté perdido. Ya son seis días y hoy se sumaron 800 policías más. Que se pierda es imposible”.

“Nunca tuvimos ningún problema con el tío de Loan (uno de los sospechosos). Sí me había enterado que el tiene algunos antecedentes, pero nosotros ningún problema. Tenemos poca relación. Nos saludamos y hasta ahí nomás, sentarnos a conversar no”, aseguró Peña en TN el miércoles por la noche.

02.40 | El fiscal de la causa dijo que no descarta como hipótesis que haya trata de personas

En diálogo con LN+, Guillermo Barry, uno de los fiscales de la causa, aseguró: “De las declaraciones, siempre se reforzó más la hipótesis de que se perdió, pero hay indicios de que sea trata de personas porque no se lo encuentra. Vamos a investigar al entorno cercano de Loan, a todas las personas que estuvieron con él la última vez, y vamos a obtener información de cada uno de los teléfonos”.

En cuanto a cómo sigue el operativo de búsqueda, el fiscal afirmó: “Es una zona muy complicada y de muy difícil acceso, por lo que vamos a repasar los rastrillajes. Mañana vamos a avanzar con todo lo que refiere a teléfonos y vamos a ahondar con todo el entorno de las personas que estaban en la última reunión de Loan. Queremos hacer un análisis completo de ahí para atrás”.

02.00 | Auditarán los teléfonos de todas las personas que estuvieron en el último almuerzo de Loan

La Fiscalía solicitó que se rastreen todas las antenas de la zona para conocer cuáles fueron las llamadas telefónicas y que se auditen los teléfonos de cada uno de los familiares que estuvieron presentes en el último almuerzo de Loan, previo a su desaparición. De esta manera, los investigadores buscan si hay más sospechosos involucrados.

01.38 | Habló el intendente del pueblo de Loan: “Acá es caiga quien caiga”

Hugo Sebastián Insaurralde, intendente de la municipalidad de 9 de julio, rompió el silencio sobre la desaparición de Loan y señaló que se encuentra a disposición de lo que se requiera para la búsqueda: “Necesitamos compromiso. Yo tengo que reconocer que hay cosas que me superaron, jamás me hubiese imaginado que me toque semejante magnitud de problema. La sociedad está esperando una respuesta o la palabra de alguien que salga a hablar y diga cómo está la causa”.

“Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que en esta situación tiene que caer caiga quien caiga. A mí no me importa. Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes (la sociedad) creen que hice algo mal, díganmelo y yo doy un paso para el costado, no hay problema”, indicó en Crónica.

