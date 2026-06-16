La desaparición de Loan: qué hizo la familia con la plata de las colectas y por qué los dejaron solos en su pueblo

El sábado se cumplieron dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, visto por última vez en el campo de la casa de su abuela Catalina a la hora de la siesta del 13 de junio de 2024. Hubo una misa en su recuerdo en la Costanera de Corrientes, pero en la localidad de 9 de Julio, donde todo ocurrió, no hubo allí manifestaciones masivas para pedir por la aparición del niño que ya tiene 7 años, ni siquiera aunque el aniversario prácticamente coincidía con el inicio del juicio.

Nadie lo dice en voz alta, pero en 9 de Julio a la familia de Loan la dejaron virtualmente sola. Uno de los motivos centrales es el uso de la plata que miles de personas donaron para ayudarlos en el inicio de la búsqueda del niño. Quedaron en el foco por la opacidad en el destino que dieron al dinero de las donaciones y los extraños movimientos bancarios que realizaron.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan, estuvo envuelto en la polémica tras recibir millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago, presuntamente de donaciones recibidas en medio de la intensa búsqueda del pequeño.

Todo comenzó cuando Mariano estuvo en un programa de televisión y dio a conocer su alias para que las personas que pudiesen ayudar aportaran a la causa.

Uno de los puntos que remarcaron es que querían crear una fundación para manejar los fondos destinados, pero esa ONG nunca se desarrolló.

En solo horas se estima que la familia recibió al menos $170 millones en 14.000 transacciones bancarias.

Sin embargo, empezó a circular que ese dinero habría sido utilizado para otras cosas que no estaban ligadas a la causa o que no eran tan importantes como, por ejemplo, la compra de una moto.

“Estas donaciones provienen de una colecta que se abrió a una cuenta de Mercado Pago a nombre de Mariano. Yo represento a la mamá de Loan y a José, otro de los hermanos, pero no me parece mal. La gente decidió manifestar su apoyo así”, había expresado Fernando Burlando, quien por ese entonces era el abogado de la familia.

José Peña, otro de los hermanos del niño, habló también sobre la acusación de que le enviaron dinero que habría gastado en cuestiones que tampoco estaban ligadas a la investigación y destacó: “Algunos de los gastos fueron aportados a mí porque yo no estoy trabajando hace 70 días, es la realidad. Me han pasado unos pesitos”.

Todos los integrantes de la familia dejaron de trabajar el año pasado y actualmente no se sabe si retomaron sus empleos.

“Compraron un auto, una moto nueva y abrieron tres negocios en el pueblo. Hoy día uno tiene la sensación que ya no lo buscan a Loan, que ya es parte del pasado”, se sinceró una vecina por lo bajo, según publicó Clarín.

José, el mayor de los seis hermanos de Loan, tiene una verdulería; Mariano se dedica a la venta de camisetas y César tiene un polirrubro a metros de la plaza de 9 de Julio. José y María, los padres de la víctima, trasuntan su dolor en medio de las habladurías.