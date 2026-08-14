Un cadete sufrió un abuso sexual dentro de la escuela de formación de agentes penitenciarios

SANTA FE.- En un hecho que sorprendió a las autoridades de Seguridad de esta provincia, dos aspirantes del Servicio Penitenciario de Santa Fe fueron detenidos y otros cinco también son investigados, por supuesto abuso sexual en perjuicio de un compañero de 19 años, la misma edad que la mayoría de los involucrados.

El caso fue confirmado por el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, luego de los operativos concretados por la Policía de Investigaciones (PDI), bajo las órdenes de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorgelina Moser Ferro.

Galfrascol explicó que “nos enteramos de un hecho que para nosotros es absolutamente extraordinario y terrible, que tuvo lugar dentro del establecimiento pero fuera de la esfera de custodia directa de las personas que tienen a cargo a estos chicos para su formación”, remarcó.

La denuncia fue realizada por uno de los directores de la Escuela Penitenciaria N° 7 “Marcos Sánchez”, ubicada en la ciudad de Santa Fe.

“Es un delito grave en muchos de los términos. Queremos llevar a la población el conocimiento de lo que ha pasado y que sepan que estamos acompañando con todas las herramientas que tenemos desde el Estado provincial a la familia de la persona que ha sufrido este delito”, expresó Galfrascoli en rueda de prensa.

El funcionario precisó que se trata de un delito de instancia privada cuya denuncia ya fue formalizada por la víctima.

Aclaró que tanto el denunciante como los acusados revisten la condición de aspirantes de la fuerza penitenciaria.

Galfrascoli remarcó que “el propio Servicio Penitenciario está al lado de la víctima, haciéndose carne de esta situación como corresponde, del lado de la persona que más en este momento necesita de nosotros como formadores y como Estado garante de la salud y el bienestar físico y psicológico. Les va a caer todo el peso de la justicia penal y también de las leyes administrativas. Estas personas no van a volver a pisar un establecimiento santafesino”, aseveró.

En tanto, se explicó que además de la fiscalía, en la causa interviene el área de Género de la Policía de Investigaciones, que procedió a la recolección de los elementos probatorios para las audiencias imputativas y de medidas cautelares que se realizarán en los próximos días en los Tribunales Provinciales de esta capital.

El suceso denunciado por la víctima, habría ocurrido en la Escuela Penitenciaria de Formación de los futuros agentes del Servicio Penitenciario provincial.

Dicha denuncia siguió su curso y por la naturaleza de los hechos la llevó adelante la fiscal Mosser Ferro, quien ordenó la investigación a los investigadores del Área de Género y Trata de Personas de la Policía de Investigaciones PDI.

Los involucrados en este caso son siete varones mayores de edad (aspirantes de primer año de dicho servicio), quienes ya fueron privados de la libertad o notificados en el marco de la causa.

También se activaron protocolos de contención integral para el joven agredido y su familia.

El caso tiene una calificación legal preliminar: Abuso sexual simple con circunstancias agravantes. La carátula está sujeta a evolución, según los informes médicos y psicológicos.

Desde el gobierno provincial afirmaron que avanzan en la baja y expulsión definitiva de los implicados, asegurando que “no van a volver a pisar un establecimiento santafesino”.

A la par, se activaron protocolos de contención integral para el joven agredido y su familia.

Finalmente, se insistió que este hecho está calificado por las características del suceso, y es intención del Gobierno ir sobre los responsables con todo el peso administrativo y normativo, para que ninguno de los involucrados siga estando en el establecimiento formativo, como en ningún lugar de la administración provincial.