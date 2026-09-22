La madre ignoró el pedido de ayuda de su hija, pero el colegio denunció al tío de la niña, que fue detenido por abuso

La Policía Federal capturó en José C. Paz a un hombre de 32 años de nacionalidad paraguaya acusado de haber abusado sexualmente de su sobrina. Estaba prófugo desde 2024. Lo habían denunciado las autoridades de la escuela a la que acudía la víctima, a quien su madre —hermana del imputado— retó y castigó de forma física y verbal por haberlo señalado.

Según informó la fuerza de seguridad federal en un comunicado, la niña le había contado a su madre que, en 2022, había sido abusada sexualmente por su tío mientras dormía en reiteradas oportunidades. Pero la mujer, además de ignorar el pedido de ayuda de su hija, reaccionó violentamente contra ella, reprendiéndola verbalmente y aplicándole castigos físicos, bajo el argumento de que, al no haber presentado sangrado, no habría sido víctima de una violación.

Ante la situación de extrema vulnerabilidad a la que se encontraba sometida la menor, y frente a la inacción de su madre, el equipo de orientación del Instituto General José de San Martín, de José C. Paz, radicó la denuncia penal en marzo de 2024.

Con el avance de la pesquisa, y en especial a partir del testimonio brindado por la menor en cámara Gesell y los peritajes a los que fue sometida la niña, surgieron “elementos suficientes que motivaron la citación del imputado a prestar declaración indagatoria”, se informó.

Cuando el fiscal Ricardo Norberto Romero, de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 14 de San Martín, lo citó, el acusado se fugó. Personal de la División Búsqueda de Prófugos de la Federal lo ubicó en José C. Paz y lo detuvo.

El fiscal Romero ordenó al personal de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal la realización de investigaciones para dar con él. “Luego de discretas tareas de inteligencia destinadas a establecer el paradero del malviviente, los efectivos federales determinaron que el buscado se ocultaba en un domicilio” ubicado en José C. Paz.

El Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del juez Mariano José Gramático Mazzari, ordenó la captura del imputado, que se efectivizó en la vía pública, sobre la calle Tres de Febrero al 4100.

Los uniformados “montaron un discreto operativo en la zona, donde luego de una paciente espera pudieron identificar fehacientemente y detener al buscado en la vía pública”, sobre la calle Tres de Febrero al 4100. El mismo quedó a disposición del magistrado interventor.

Así, y después de estar más de dos años en la clandestinidad, el hombre fue capturado en la misma ciudad en la que sometió a su sobrina a las más abyectas vejaciones.