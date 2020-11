José María Costa Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2020 • 21:08

Los domicilios de los tres hombres que se fotografiaron junto al cuerpo de Diego Armando Maradona eran allanados esta noche en forma conjunta, según indicaron fuentes de la fiscalía porteña a LA NACION.

La investigación está a cargo del cuerpo de investigaciones judiciales con Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 25 a cargo del doctor Roberto Maragliano.

Además de esos domicilios, los investigadores también allanan dos domicilios pertenecientes a la casa velatoria Sepelios Pinier, que estuvo a cargo del servicio fúnebre de Diego Maradona.

Según indicaron, se trata de una investigación de oficio por violación del artículo 70 que es profanar un cadáver, que es una contravención, por lo que no quedarán detenidos. Posiblemente también se los impute por violación de derechos personalisimos, que es otra contravención.

Durante los allanamientos ya se secuestraron tres celulares, una notebook, un pendrive y camisas compatibles al momento que se efectuaron las fotografías.

Parte de los elementos secuestrados en los allanamientos

Las fotos que causaron indignación

Tres empleados tercerizados de la casa funeraria donde se acondicionó el cuerpo de Diego Maradona antes de su velatorio se sacaron fotos con los restos del futbolista. Tras la viralización de las fotos, hubo indignación con los hombres que contrató la empresa familiar Sepelios Pinier.

En diálogo con LA NACION, uno de los dueños de la firma se mostró consternado con la situación. Detalló que ocurrió en "dos minutos que quedaron solos" y que hablaron con Claudia Villafañe para pedirle disculpas.

La primera imagen que comenzó a circular es la de un hombre, que fue identificado como "Diego Molina", donde se lo ve junto al cajón donde está Maradona. Molina aparece posando junto a los restos de Maradona haciendo un gesto con el pulgar para arriba.

La segunda imagen es de dos hombres: Claudio Fernández y su hijo Ismael, quien también está efectuando el mismo gesto del pulgar para arriba a centímetros de la cabeza del excapitán de la Selección Argentina de fútbol. El padre del joven habló hoy y pidió disculpas a la familia Maradona, a la funeraria y a la gente que ama a Maradona. Dijo que la foto fue tomada por un tercero de manera sorpresiva para él y que ahora recibe amenazas de la barra brava de Argentinos Juniors.

"Cuando vimos las fotos nuestra reacción fue llorar"

"No eran empleados nuestros. Los contratamos para llevar los materiales para la capilla ardiente, como los pedestales y atriles", fue lo primero que dijo uno de los dueños de Sepelios Pinier a LA NACION y repitió la frase en varias oportunidades durante la charla telefónica.

Según la reconstrucción que hizo el hombre, cuya voz se entrecortó en varias oportunidades, fue el siguiente: "El cuerpo lo preparamos entre tres de los cuatro hermanos que estamos en la empresa junto a mi papá. En ese interín que salimos de la sala velatoria para hablar con la policía para coordinar el traslado del cuerpo a Casa Rosada fue donde estas personas se sacaron las fotos. Fueron dos minutos donde estuvieron solos. Ocurrió en la sala en la calle Tres Arroyos. Es el lugar a donde fuimos a vestir el cuerpo antes de llevarlo a Casa Rosada".

La muerte de Diego Maradona: el último adiós y la intimidad de una ceremonia de llantos compartidos y un aplauso final

"Fueron dos segundos. No son empleados nuestros. Solo iban a llevar los materiales para la capilla ardiente. Ni siquiera la montan, ese trabajo lo hacemos nosotros con mis hermanos. Pero como eran muchos objetos y pesados contratamos esta gente para llevar los materiales en otro vehículo y no dañar el cajón", reiteró el hombre.

Ante la consulta de cuál fue su reacción al ver las imágenes, respondió: "Cuando vimos las fotos nuestra reacción fue llorar, llorar y llorar. Mi hermano Diego, que es el dueño, está en su casa devastado. No sabemos qué hacer. Tenemos muy buena reputación porque somos muy educados y le dedicamos la vida a nuestro trabajo".

"Entonces, cuando un boludo que no tiene que ver nada con nosotros hace eso, nos terminó cagando todo. Si no pasaba eso, el servicio salía perfecto. Todo coordinado y bien, como lo hacemos siempre nosotros. Pero alguien tercero nos arruinó", se lamentó el hombre y agregó: "También tenemos vergüenza. Lloro".

El entrevistado también contó que no pudieron hablar con las tres personas que aparecen en las fotos: "Apagaron los celulares las tres personas. Incluso fuimos a sus casas a hablar personalmente, pero no aparecen. Fuimos a decirles que les podían hacer juicio a ellos y a nosotros. Pero había nadie. No aparecen".

Con quien sí hablaron fue con Claudia Villafañe: "Mi hermano habló con ella para pedirle mil disculpas, pero lo único que le dijo es que por favor termináramos el servicio que es hasta el entierro en el cementerio".

Consultado sobre qué le diría a la familia de Maradona por la situación, respondió: "Le pediríamos mil disculpas de corazón. A Claudia, a toda la familia Maradona. en realidad a toda la gente, porque Diego era de todo para todos. Fue algo que pensamos que nunca iba a pasar. Tomamos todos los recaudos para que nadie sacara fotos. Incluso, en la morgue, les sacamos los celulares a todos como había pedido la familia. Incluso pedimos a los policías que ingresen sin celulares. Hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance y, pasó esto".

