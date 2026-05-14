Leonardo Senatore, exjugador de los Pumas, cuestionó que no se haya homenajeado a Maradona cuando murió

La historia de vida de Leonardo Senatore nunca pasó inadvertida. Debutó en primera en el Club Gimnasia y Esgrima de Rosario (a los 19), actuó en Francia, Inglaterra y, obviamente, también en los Pumas. Pero, a los once años, quedó huérfano: seis años después de la muerte de su padre, falleció su mamá. Leo y su hermana Miguelina quedaron a cargo de Elsa, la abuela. En ese duro escenario, el rugby lo ayudó a mitigar el dolor por las ausencias. El rosarino siempre tuvo una mirada más sensible de las distintas situaciones, por eso sus reflexiones profundas y sin casete sobre Diego Maradona, no llaman la atención.

El rosarino Leo Senatore, jugando para los Pumas Dylan Martinez - Reuters

Maradona siempre fue una suerte de hincha número 1 del deporte argentino. Apasionado seguidor de cada disciplina y confidente de los atletas nacionales que se desperdigaban por el mundo representando a la camiseta celeste y blanca, fue una costumbre verlo presente en distintos eventos deportivos. En el tenis, el básquetbol, el hockey, el polo... también en el rugby. Durante su estadía en Dubai, Maradona visitó a los jugadores de seven en cada etapa del circuito mundial.

El 4 de octubre de 2015, en el palco del King Power Stadium, de Leicester, Maradona vio el partido de los Pumas contra Tonga junto a Agustín Pichot. Festejó efusivamente cada try. Se sacó la camiseta y comenzó a revolearla como en una cancha de fútbol. Luego fue al vestuario. Alguien puso música y la canción de Rodrigo, La Mano de Dios. Cantaron a los gritos, bailaron, se emocionaron. Fue un gran momento en un Mundial en el que los Pumas tuvieron una actuación sobresaliente y llegaron hasta las semifinales.

En el Mundial de rugby 2015, Maradona junto a los Pumas; Herrera, Horacio Agulla y Tomás Lavanini

Por todo ello, en noviembre de 2020, tres días después de la muerte de Maradona, se produjo un fuerte golpe en la comunidad deportiva argentina cuando los Pumas jugaron ante los All Blacks y no homenajearon al exnúmero 10. Sólo un improvisado brazalete negro que llevaron los jugadores, un acto que no representó el afecto que tenía Maradona por los seleccionados argentinos. En medio de las críticas, el plantel de los Pumas entendió la magnitud del error y, a través del capitán Pablo Matera, aceptaron la equivocación. Por otro lado, quedaron más expuestos porque los All Blacks colocaron una camiseta negra con el número 10 y el apellido Maradona antes de realizar el tradicional haka.

Hoy, después de muchas versiones sobre lo ocurrido en ese entonces, Senatore volvió a hablar sobre el (afectuoso) vínculo con Maradona. “Maradona estuvo en el Mundial de 2015, estuvo en el partido contra Tonga. En la semana nos la pasamos hablando si venía o no a vernos. Estábamos todos y cuando arrancó el partido, que en el himno empiezan a mostrar a la gente en las pantallas, aparece Diego y fue terrible, terrible, terrible...”, rememoró Senatore, de 42 años, en un programa de La Capital Más dedicado a los negocios. Retirado en 2020, actualmente está enfocado en el rubro gastronómico, en Rosario.

El capitán de los All Blacks, Sam Cane, ofrendando una camiseta negra con el nombre de Maradona antes del partido frente a los Pumas AP Photo/Rick Rycroft

Senatore prosiguió: “Estábamos jugando, termina el partido, por supuesto que cada tanto relojeabamos porque la pantalla lo seguía a Maradona y vino al vestuario, habló con el micrófono, con un parlante, hizo jueguitos con la pelota. Habló muy bien, dijo: ‘Argentina es un país de fútbol, pero hoy estamos todos con ustedes, por lo que están haciendo, lo que contagian, por lo que divierten. Están haciendo de un país de fútbol uno de rugby’. En ese Mundial llegamos a las semifinales, era un equipo que jugaba muy bien, que divertía. Y estar con el Diego fue tremendo".

La confesión de Senatore

El histórico exjugador de Los Pumas, @LeoSenatore, habló sobre la admiración a #Maradona y la controversia que se dio tras el frío homenaje de la selección de rugby tras su muerte argentina.



▶️ Ya disponible la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, link en la bio. pic.twitter.com/Z4TbpA80Gn — La Capital + (@lacapitalmas) May 14, 2026

“Por eso lo digo siempre...”, introdujo Senatore en la misma entrevista. Y reconoció: “Me dolió cuando falleció, que no se le haya hecho nada y quedó todo el rugby manchado por una decisión de unos pocos y nosotros compartimos un montón de cosas con él. No sé quién fue el responsable, no importa, pero me sorprendió porque nosotros sabemos lo que compartimos, lo que lo queríamos y admirábamos, como todos los argentinos, más allá de ese hecho”.

El posteo de Senatore cuando murió Maradona

En aquel momento doloroso por la muerte de Maradona, la UAR, la cuenta oficial de los Pumas y hasta diversos rugbiers del seleccionado lo despidieron en las redes sociales, por eso llamó tanto la atención que la delegación argentina no lo hiciera en forma masiva y dentro de la cancha.