La Plata: le robaron la bicicleta, pactó una falsa compra con el ladrón y la recuperó tras una violenta pelea

Un insólito episodio se produjo en La Plata, donde un joven al que le habían robado la bicicleta pactó una falsa compra con uno de los ladrones y logró recuperar el rodado tras una golpiza. La violenta secuencia quedó registrada en un video grabado por el propio adolescente.

El hecho ocurrió el martes por la mañana cuando Erick Diez leyó en el grupo de WhatsApp de su edificio, ubicado en 15, entre 36 y 37, que la cochera había quedado abierta y que alguien había entrado. “Yo no tenía ni la moto ni la bici con candado, porque nunca me imaginé que iba a pasar esto”, explicó el joven en diálogo LN+.

Al constatar que efectivamente alguien le había robado la moto y la bicicleta, el joven decidió radicar inmediatamente una denuncia en la policía. En paralelo, su primo y unos amigos le avisaron que habían encontrado ambos rodados en una publicación difundida en las redes sociales.

También en diálogo con LN+, el primo de Erik, Nahuel Quiroga, aclaró que el contacto con el ladrón se dio por Facebook. “Hicimos como que íbamos a comprar y le hicimos una cama”, precisó en relación al encuentro finalmente llevado a cabo en la zona de 23 y 520.

Un muchachó recuperó su bicicleta robada tras pactar con los ladroes un encuentro.

La escena quedó registrada en un video que grabaron los propios damnificados. Allí puede verse cómo un joven se acerca en bicicleta al encuentro del grupo que lo increpa al grito de “dame mi bici”, lo que deriva en una golpiza.

Entonces, el joven entregó la bicicleta y se dio a la fuga. “Perseguimos al chico porque se fue corriendo para su casa. Sacó un arma y entonces nosotros nos fuimos”, detalló Quiroga. Sin embargo, luego volvieron a la casa del ladrón con “más amigos”.

Y tras ello contó: “Estaba la novia que nos dejó ingresar, pero no estaba el chico que se había ido con la moto”. Según relató, además de la bicicleta, en la vivienda encontraron la patente y algunos “plásticos” del ciclomotor. “La estaban desarmando prácticamente”, denunció Quiroga.

Finalmente, la víctima del robo aseguró que si bien logró dar con la bicicleta, tuvo que “dar por perdida” la moto, ya que ante su reclamo, la Policía le aclaró que no puede ingresar a la vivienda del agresor sin una orden de allanamiento.

Lograron recuperar una bici robada después de pactar una falsa compra por redes sociales

“Acá estamos acostumbrados a tener que resolver nosotros porque hasta ahora la Policía no hizo nada. Sabe dónde está el chico, que está armado, y dónde puede estar la moto, pero no quieren entrar”, apuntó Diez.

Y al respecto concluyó: “La Policía hace cuando la Fiscalía se lo autoriza. Si esto quedó guardado y cajoneado, la Policía no puede pasar”.