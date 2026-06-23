La Policía Federal extradita desde Uruguay a los dos franceses detrás de los cargamentos de cocaína ocultos en encomiendas

Hoy, a las 22.15, llegarán a la Argentina extraditados desde Uruguay Ahmed Adda Belkocir, de 46 años, e Isaac Ben Daoude, de 36, los dos ciudadanos franceses acusados de estar detrás del intento del contrabando de 35 kilos de cocaína hacia Europa ocultos en encomiendas que simulaban estar destinadas a empresas multinacionales.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la investigación. El operativo de traslado de los dos sospechosos estará a cargo de una comitiva de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los uniformados viajarán a Uruguay en un ferry de la empresa Buquebus a las 7.30 y volverán al país, con los detenidos, a las 22.15. Una vez en territorio argentino, por disposición del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, a cargo de la causa, los dos sospechosos serán entregados por el personal de la PFA a detectives de la Policía de la Seguridad Aeroportuaria (PSA). Después, serán indagados por el magistrado.

La cocaína hallada en un departamento de Palermo

La denominada “Operación Oh là là” comenzó el 24 de abril pasado, cuando personal de la Dirección General de Aduanas y detectives de la PSA detectaron un envío sospechoso en el “sector courier” de exportación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

“Dentro de una caja plástica oculta en la encomienda se encontraron 11 ladrillos de cocaína, acondicionados al vacío y marcados con el símbolo de un escorpión, modalidad característica utilizada por organizaciones criminales para identificar cargamentos. Con un peso total de más de 11 kilos, el valor de los estupefacientes superaba los 165.000 dólares”, informó en su momento la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un comunicado de prensa. En el despacho se había declarado el envío de paquetes de azúcar.

El hallazgo de la cocaína originó una investigación internacional en cooperación entre la Argentina y Francia y una entrega vigilada para develar quiénes eran los partícipes de la maniobra de contrabando de droga en la nación europea.

En la Argentina la causa quedó a cargo del juez Aguinsky, con intervención del fiscal Germán Bincaz. El magistrado ordenó reemplazar los 11 kilos de cocaína que había en la encomienda y hacer una entrega vigilada del cargamento para detener en París a los destinatarios de los estupefacientes.

La droga abandonada en Palermo por los narcos franceses detenidos en Uruguay. ARCA

Tras despachar la encomienda, Belkocir y Daoude se fueron de la Argentina: viajaron a Uruguay en un vuelo que despegó del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. En ese momento todavía no pesaba sobre ellos una orden de captura nacional e internacional.

A partir de las imágenes de las filmaciones de las cámaras de seguridad, los detectives del caso pudieron identificar el taxi con el que los dos sospechosos llegaron al Aeroparque Metropolitano.

“Una vez que se identificó el taxi, se ubicó al chofer y fue citado a prestar declaración testimonial. Poco después, conocida la información de dónde se había iniciado el viaje, se determinó el lugar donde habían estado alojados los dos sospechosos: un departamento de Palermo alquilado de forma temporaria”, explicaron fuentes judiciales.

Por orden del juez Aguinsky se allanó el departamento alquilado por los dos sospechosos y se secuestró documentación de importancia para la causa.

Mientras avanzaba la pesquisa, un segundo envío fue detectado días después en Ezeiza. En esta oportunidad, la cocaína —más de 12 kilos— había sido escondida dentro de un compresor de aire. “Los investigadores habían advertido similitudes entre ambos cargamentos y lograron establecer conexiones entre los sospechosos involucrados”, se agregó en el citado comunicado de prensa.

Finalmente, los dos sospechosos fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo: estaban por embarcar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas para regresar a Buenos Aires. Intentaron viajar con documentos argentinos, dijeron fuentes del caso. El juez letrado de Primera Instancia en lo Penal de Montevideo Huberto Álvarez decidió hacer lugar a la extradición solicitada por el gobierno argentino.

A fines de mayo pasado, por orden del juez Aguinsky, personal de la ARCA y detectives de la PSA allanaron un departamento en Palermo que había sido alquilado por los dos sospechosos franceses.

Y, en una caja que los inquilinos habían dejado “olvidada” en el living había 12 kilos de cocaína.

El departamento en Mansilla 3800 no es la única propiedad alquilada por los sindicados narcos detrás de las “encomiendas contaminadas”. También eran inquilinos en un edificio de la avenida Juan B. Justo, en Palermo.

“Uno de los departamentos había sido alquilado por un año, el otro por un lapso menor de tiempo. Y no se descarta que haya más propiedades alquiladas por los sospechosos. En los próximos días se podrían identificar otras dos propiedades”, dijo a LA NACION una fuente con acceso al expediente.

Los investigadores sospechan que en los otros departamentos que habrían alquilado puede haber más cargamentos de cocaína. “Podría ser una operatoria de atomización del riesgo el no tener toda la carga ilegal junta”, explicaron los voceros consultados.