La Policía Federal restituyó 36 valiosos bienes culturales a Perú

Personal de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) recuperó una serie de “significativas piezas arqueológicas” y documentos históricos del siglo XIX de la cultura peruana. Los bienes culturales fueron devueltos a las autoridades diplomáticas de Perú.

Así lo informó la PFA en un comunicado de prensa. Según se explicó oficialmente, la investigación que permitió recuperar los bienes culturales comenzó tras “alertas” enviadas por el Ministerio de Cultura de Perú a través del Comité Argentino de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y mediante una denuncia a la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional.

“Las tareas de campo permitieron detectar que el elemento que dio inicio a la causa, denominado Pie de momia, se exhibía en el Museo del Ovni de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, sin registro ni permisos de tenencia, en una clara infracción a la Ley Nacional 25.743 (norma que regula la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Argentina)”, según se sostuvo en el citado comunicado de prensa.

Además, se detectó que se había puesto a la venta por Internet una serie de manuscritos. La investigación, a cargo del juez federal Ariel Lijo, “permitió identificar a la persona que ofrecía las piezas históricas y se logró impedir su comercialización”.

Los manuscritos entregados a autoridades peruanas PFA

En un acto en el que participó el embajador de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga; el jefe de la PFA, comisario general Luis Rolle; el director de la Dirección Nacional de Delitos Federales del Ministerio de Seguridad Nacional, Pablo Argibay Molina, y autoridades judiciales se entregaron los bienes culturales recuperados: 16 piezas de alfarería modelada y el denominado Pie de Momia, que habían sido secuestrados por orden del juez federal de Victoria, Fernando Martín, y 19 folios manuscritos correspondientes a escrituras de venta, testamentos, fianzas y solicitudes de protocolización de los pueblos de Huacho y Pativilca, datados en 1866 y 1868, que forman parte del fondo Real de Hacienda del Archivo General de Perú.

“Como parte del procedimiento, se coordinó la primera pericia técnica internacional bajo modalidad remota sincrónica entre ambos países mientras los bienes se encontraban a resguardo en el Depósito Judicial. La modalidad constituye un precedente en el uso de herramientas digitales para la cooperación transnacional en materia de patrimonio cultural”, explicaron desde la PFA.