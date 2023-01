La sentencia del caso Báez Sosa: cuándo es y cómo ver online el veredicto

escuchar

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa atraviesa días decisivos con la exposición de los alegatos de la querella, la fiscalía y la defensa, y la lectura del veredicto que hará el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores.

Tal como anunciaron los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari a finalizar el alegato, el veredicto se dará a conocer el lunes 6 de febrero a las 13.

Dónde se podrá ver el veredicto del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

La lectura de lo que resuelva el jurado será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, dado el interés de la ciudadanía por conocer el fallo judicial por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrida el 18 de enero de 2020 en las inmediaciones del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Para ver estas instancias decisivas del juicio se debe ir al canal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, seleccionar el apartado “Listas” y elegir la que se titula “Juicio en la Causa Nº 629. TOC Nº 1 de Dolores”. Allí también aparece la audiencia de inicio del juicio bajo el título “Thomsen y otros”.

El pedido de la fiscalía

En la exposición de los alegatos hablaron los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila y pidieron la pena de prisión perpetua para las ocho imputados por considerarlos coautores de homicidio doblemente agravado, con alevosía y con concurso premeditado de dos o más personas.

García señaló: “Sin ninguna duda que hay intención de matar (...) Hubo múltiples golpes en la cabeza y en el torso que contribuyeron a darle muerte a Fernando. Nosotros complicamos las cosas tratando de determinar cuál fue la que mató. No, señores jueces, todas contribuyeron. Acá hubo un concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esas manera”.

Por otro lado, respecto a la estrategia de la defensa de alegar que se trató de un “homicidio en riña”, lo cual tiene una pena de 2 a 6 años, resaltó: “No hay posibilidad de la figura de riña. Para que haya riña tiene que haber dos grupos peleándose. No hubo pelea, no hubo dos grupos, hubo un solo grupo que le pegó a Báez Sosa”.

En su alegato, el abogado defensor de los acusados Hugo Tomei pidió la absolución de todos los imputados. “Espero que la sentencia sea justa, va a ser acatada; que también sea una posibilidad de enseñanza de ustedes para todos nosotros que nos vemos involucrados en conflictos, porque homicidios van a ser existiendo, pero espero que ninguno sea como este desde el tratamiento que se le dio en los medios de comunicación y de algunos participantes de este juicio”, remarcó.

Qué dijo la fiscalía sobre cada uno de los acusados de asesinar a Fernando

Los fiscales argumentaron la participación de cada uno de los ocho imputados para causar la muerte de Fernando Báez Sosa.

Sobre Matías Benicelli : “Hay un testigo que dice que uno de los primeros que le pegó a Fernando cuando estaba caído fue Matías Benicelli . No me arriesgo a dar una certeza del 100 por ciento”. Por otro lado, el fiscal subrayó que “tiene ADN en una zapatilla, en una camisa y en pantalón de la víctima”. Y añade: “En un momento, Fernando como que se quiere levantar y uno de los chicos que estaba con una camisa blanca y con rodete le pegó una patada en la cabeza. Ahí no se levantó nunca más Fernando . Después, siguieron pegándole”.

: “Hay un testigo que dice que a Fernando cuando estaba caído fue . No me arriesgo a dar una certeza del 100 por ciento”. Por otro lado, el fiscal subrayó que “tiene ADN en una zapatilla, en una camisa y en pantalón de la víctima”. Y añade: “En un momento, Fernando como que se quiere levantar y uno de los chicos que estaba con una camisa blanca y con rodete le pegó una en la cabeza. Ahí no se levantó nunca más . Después, siguieron pegándole”. Sobre Ayrton Viollaz : “Sale del sector donde le están pegando a Fernando y se interpone a todo aquel que se quería acercar. Todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando de esta manera. La mayoría empezó a pegarle y después se iban turnando y algunos cubrían. Tuvo el codominio del hecho , esto es, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito ”.

: “Sale del sector donde le están y se interpone a todo aquel que se quería acercar. Todos se pusieron de acuerdo para matar a de esta manera. La mayoría empezó a pegarle y después se iban turnando y algunos cubrían. Tuvo el , esto es, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del ”. Sobre Máximo Thomsen : “Los golpes a los amigos de Fernando eran para liberar la zona, para abrir el área. ¿A quién había que liberarle la zona? ¿Quién era el ofendido? ¿Quién recibió un golpe en el estómago? Máximo Thomsen . Yo no hablo de que Thomsen es el líder del grupo, pero ese día sí. Ese día el que se sintió ofendido fue él, por la forma en la que le pegaron”.

: “Los golpes a los amigos de Fernando eran para liberar la zona, para abrir el área. ¿A quién había que liberarle la zona? ¿Quién era el ofendido? ¿Quién recibió un golpe en el estómago? . Yo no hablo de que es el líder del grupo, pero ese día sí. Ese día el que se sintió ofendido fue él, por la forma en la que le pegaron”. Sobre Ciro Pertossi : “Tuvo codominio del hecho. No solo agredió a Fernando , sino también a todas las personas que querían auxiliarlo”, añadió el fiscal y recordó que, tras el hecho, “con su mano izquierda se limpia los nudillos de la mano derecha y con el uso de su boca también se limpia sus manos”. También consignó que “ en el pantalón de jean utilizado por Ciro Pertossi se encontró sangre de Fernando Báez Sosa”.

: “Tuvo No solo , sino también a todas las personas que querían auxiliarlo”, añadió el fiscal y recordó que, tras el hecho, “con su mano izquierda se limpia los nudillos de la mano derecha y con el uso de su boca también se limpia sus manos”. También consignó que en el pantalón de jean utilizado por se encontró Sobre Luciano Pertossi: “Él también participó en carácter de coautor y tuvo el codominio del hecho ”, dijo uno de los fiscales y se refirió a un testimonio que lo reconoció como una de las personas que le pegaban a Fernando cuando estaba en el piso.

“Él también participó en carácter de coautor y tuvo el ”, dijo uno de los fiscales y se refirió a un testimonio que lo reconoció como una de las personas que le pegaban a cuando estaba en el piso. Sobre Blas Cinalli : “También participó de carácter de coautor y tuvo el codominio del hecho. No hay ninguna duda de que Blas Cinalli le pegó a Fernando Báez Sosa ”, afirmó el fiscal Dávila y citó un hisopado sobre el dedo meñique izquierdo de la víctima donde se halló un perfil genético compatible con Cinalli .

: “También participó de carácter de y tuvo el codominio del hecho. No hay ninguna duda de que le pegó a ”, afirmó el fiscal Dávila y citó un hisopado sobre el dedo meñique izquierdo de la víctima donde se halló un compatible con . Sobre Enzo Comelli : “Desde atrás, le propinó un golpe de puño a Fernando . Como consecuencia de dicha agresión, la víctima cayó al piso, casi inconsciente. En la audiencia se acreditó con una certeza total que Fernando fue golpeado por Comelli y por Ciro Pertossi , que venía de espaldas de manera totalmente simultánea”.

: “Desde atrás, le propinó un golpe de puño a . Como consecuencia de dicha agresión, la víctima cayó al piso, casi inconsciente. En la audiencia se acreditó con una certeza total que fue golpeado por y por , que venía de espaldas de manera totalmente simultánea”. Sobre Lucas Pertossi: “Es la persona filmando dentro de Le Brique y que filma el inicio del ataque. Hubo entre ocho y diez segundos que estuvo al lado de Fernando. En los dos primeros segundos se lo ve a Lucas Pertossi en el lugar donde le están pegando a Fernando (...) Lucas lo tiene entre ocho y diez segundos de frente. Es imposible que no le haya pegado”. Según los fiscales, además de pegarle a Fernando, Lucas Pertossi libera la zona a los efectos de que el ataque se pueda realizar.

En resumen, la fiscalía considera que “no hubo roles, todos hicieron todo. Todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando de esta manera, todos lo golpearon”. Y en ese sentido, resalta: “No se ve una sola mano que le hayan pegado los amigos de Fernando o el propio Fernando a los imputados. No hubo pelea”.

El perdón de los acusados de asesinar a Fernando

En las “últimas palabras”, el primero en hablar fue Lucas Pertossi. “Quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo causado”, dijo. Y agregó: “Estoy muy arrepentido; nunca tuve intención de matar ni de participar de un asesinato”.

Uno por uno siguieron los imputados con el micrófono, todos con palabras de disculpas. “Quiero pedir disculpas a todas las personas; es algo que duelo muchísimo hasta el día de hoy”, dijo Blas Cinalli, y aseguró: “No hubo ningún plan”.

“Quiero pedir perdón a la familia de Fernando [Báez Sosa], nunca quise que esto pasara. Nunca quise matar a nadie”, dijo Matías Benicelli.

Máximo Thomsen -uno de los más complicados por la muerte de Báez Sosa- rompió en llanto. “Quería pedir disculpas, ojalá pudiera volver el tiempo atrás. Vamos acatar lo que ustedes decidan”, sostuvo.

Enzo Comelli, por su parte, dijo: “Quiero pedir disculpas a la familia de Fernando [Báez Sosa] y a todas las personas afectados por este hecho aberrante”. “Mis sinceras disculpas a todos los involucrados”, enfatizó.

