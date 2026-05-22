Tras la muerte de una exconcejal y docente de Mendoza, por qué la Justicia sospecha que el hijo mayor la asesinó

David Demaldé, el hijo mayor de la docente y exconcejal Margarita Gutiérrez que fue encontrada muerta en su casa en Mendoza, fue imputado este viernes por homicidio agravado por el vínculo. La investigación destapó a una familia con disputas internas y un final marcado por el alcohol, la adicción a los estupefacientes y la violencia.

Gutiérrez fue hallada el pasado martes en su vivienda en Junín, donde era altamente reconocida por su trayectoria educativa e incluso había un jardín de infantes con su nombre. Fue cerca de las 7.30 que la mujer encargada de la limpieza del hogar llegó al domicilio y encontró la puerta de servicio abierta. También vio que el portón de ingreso al jardín se encontraba sin candado. Se decidió, entonces, a ingresar acompañada por la policía.

Gutiérrez tenía múltiples lesiones provocadas por el fuego, parte de su cuerpo calcinado y signos de que fue atacada con una sustancia corrosiva. El cuerpo presentaba altos niveles de violencia, con sectores cuya estructura ósea había sido dañada por dicha sustancia, probablemente un ácido. En tanto, en el hogar, estaban las ventanas abiertas y los espacios desordenados. Pero no encontraron faltantes en la vivienda, lo que descartó la hipótesis de un robo.

Margarita Gutiérrez

Horas después del hallazgo, las autoridades judiciales y policiales demoraron al hombre de 46 años, que tiempo después fue liberado. Sin embargo, el pasado miércoles fue detenido y este viernes imputado. Permanece en la cárcel de San Felipe y el delito por el que fue imputado prevé como única pena la prisión perpetua.

La muerte conmocionó a la comunidad, ya que la mujer era muy querida en la ciudad, que la consideraba una docente alegre y entregada a su profesión. Además, era madre de Ever Demaldé, integrante del cuerpo técnico del entrenador Marcelo Bielsa y fue director técnico de Independiente Rivadavia y Atlético San Martín.

La evidencia

Varios elementos llevaron a la Fiscalía a creer que Demaldé fue el responsable del asesinato de su madre. La principal prueba son las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona, que registran al hombre ingresando y saliendo de la casa de su madre entre las 17.15 y las 22 del pasado lunes, reveló el medio local Los Andes. Varios vecinos y personas cercanas habían reportado que lo vieron en la vivienda en dichos horarios.

Además, a Demaldé se le realizaron estudios toxicológicos en la mañana del martes que mostraron presencia de cocaína y alcohol en sangre. Sumado a esto, la Policía realizó un allanamiento en su casa en la calle Primavera de Rivadavia y descubrió una campera símil cuero con manchas de sangre.

La cuadra donde vivía Margarita Gutiérrez Captura Google Maps

También secuestraron pantalones, borcegos, un buzo, un encendedor y un cuchillo; dos celulares Samsung, una moto Royal Enfield Himalayan, municiones, cartuchos, vainas de distintos calibres, cargadores de armas Bersa, un cinturón porta cartuchos y diversos proyectiles, reportó el medio mendocino.

Algo que fortaleció la hipótesis fue que Demaldé tenía lesiones en ambas manos al momento del allanamiento. Incluso en las horas posteriores del asesinato, el hombre había sido visto por varios testigos afuera de un gimnasio de la calle Primavera con una mano lastimada y visiblemente conmocionado. Cuando uno de sus hermanos le preguntó al respecto, él dijo que había sido un accidente con su moto.

Las tensiones familiares

El medio mendocino registró que el conflicto comenzó cuando el esposo de Gutiérrez, el empresario local Enrique Olivio Demaldé, todavía estaba vivo. Antes de su fallecimiento hace aproximadamente tres años, ambos convivían de forma casi forzada y la vida de pareja era básicamente nula.

Esto desató que, los hijos del matrimonio se aseguraran que la herencia de su padre quedara solo bajo nombre de ellos, siempre bajo la condición de darle a Gutiérrez el dinero suficiente para mantener su nivel de vida.

La mujer era reconocida por su trayectoria educativa

Durante esta época las rispideces entre la madre y su hijo mayor ya existían. Aunque David Demaldé se había recibido como psicólogo, el hombre había abandonado el trabajo tras varios problemas en el ejercicio de la profesión, y se había volcado de lleno a lo que fue el negocio de su padre. Allegados de la familia reportaron al medio local que el hombre era adicto a los estupefacientes.

Desde entonces, la vida había continuado con normalidad. Los hijos del matrimonio -salvo por Ever, que se había avocado más que nada al fútbol- se dedicaban principalmente al negocio familiar. El cambio más reciente que se registró en el último tiempo fue que Gutiérrez había comenzado a ahorrar dinero: quería viajar a Europa junto a otro familiar. Por ello, hace poco había vendido un Audi A1. Sin embargo, por el momento se desconoce si esto habría sido la causa de una nueva discusión entre ambos.