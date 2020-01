José María Ventura, padre de Pablo, con su abogado Jorge Santoro en la fiscalía 6 de Villa Gesell Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Jorge Santoro, el abogado de Pablo Ventura, el último de los rugbiers detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa, llegó a Villa Gesell para defender a su cliente, que declaró frente a las fiscal Veronica Zamboni hoy a la mañana. Según el letrado, Ventura respondió todas las preguntas de la fiscal.

En las primeras horas posteriores al crimen, trascendió que Ventura había sido identificado por personal policial en las cámaras de seguridad y que luego no fue hallado en la casa donde se logró detener a los otros jóvenes acusados por la muerte de Fernando Báez Sosa.

La aprehensión se dio, según la policía, luego de las tareas de campo realizadas por personal de Villa Gesell, que logró establecer que uno de los jóvenes agresores se había profugado con su padre para la localidad de Zárate.

Sin embargo, tanto José Maria Ventura, su padre, como su abogado aseguran que el joven de 21 años nunca estuvo en Villa Gesell.

Pruebas

"Ya entregamos el celular para que lo periten. Ahí se van a dar cuenta que Pablo nunca estuvo en Gesell. Para la fiscal esa va a ser una prueba clave", dijo Santoro a LA NACION, en la puerta de la fiscalía descentralizada N° 6 de Villa Gesell, donde declaró hoy su cliente.

Ayer trascendió que las autoridades encontraron una zapatilla con sangre en la escena del crimen, que no era de ninguno de los rugbiers aprehendidos en la casa y esto elevó el nivel de sospecha sobre Ventura. Frente a esto, Santoro sostiene que su cliente calza 49,5 y mide dos metros de altura. "Esa zapatilla no coincide con el talle de mi cliente, no es suya".

El abogado también afirma que tiene cuatro testigos que serán muy importantes para acreditar que Ventura nunca en el lugar del crimen. "Tengo como testigos a cuatro amigos de Pablo que pasaron la noche con él en Zárate. También tengo a una vecina que lo vio llegar a la casa y ahí se cierra el círculo".

Entonces la incógnita es cómo la policía relacionó a Ventura con el asesinato. "Eso no lo sabemos. Lo que quiero desmentir es que haya un complot entre los rugbiers contra mi cliente. Estimo que peritaron el teléfono de algunos de los rugbiers y ahí habrá aparecido en alguna foto, pero la última vez que Pablo estuvo en Gesell fue en la primera quincena de enero de 2019", concluyó.