Laferrere: un joven fue brutalmente golpeado durante un robo piraña, quedó desmayado en calle y fue internado en grave estado

Un joven se fue internado y en estado grave tras ser golpeado salvajemente por tres delincuentes que lo abordaron en el centro de la localidad de Laferrere, partido de La Matanza, para robarle, si bien un cuarto se acerca al tumulto y logra hacerse de una de las pertenencias. El brutal robo piraña, en el que también intervino un niño de 9 años, se registró en las cámaras de seguridad y por el hecho se detuvo a un hombre.

La féroz golpiza se dio el lunes pasadas las 6.30 de la mañana cuando Diego Ortega, de 33 años, tras estar en un boliche con amigos, se dirigía a su casa con un café en la mano. De acuerdo a las imágenes se lo ve caminando sobre la calle Murgiondo, entre Ascasubi y Ezeiza, cerca de la estación Laferrere.

A los segundos, por detrás, se le acercan corriendo tres jóvenes y un niño que luego se supo que era el hermano de uno de ellos y que tiene solo 9 años. Entre los cuatro inmovilizan a Diego y comienzan a golpearlo. Tras llevarlo de la vereda hacia el medio de la calle, lo tumban y comienzan a patearlo y a darle golpes de puño. En tanto, un cuarto hombre se acerca al tumulto, lanza unos golpes, manotea algo y se va corriendo del lugar.

Así golpearon a un joven para robalre en Laferrere

Cuando la mayoría de los agresores se alejan de su víctima, uno de ellos, de buzo blanco y con el rostro descubierto, le da una patada en la cara a Diego quien cae boca arriba e inmóvil, desmayado sobre los adoquines. En el video, se puede ver cómo luego pasan tres autos, el primero vio la golpiza, y siguen de largo sin asistirlo.

Tras minutos, dos hombres se le acercan y piden asistencia. De acuerdo a lo que dijeron familiares de Diego, pasó una hora entre el ataque y su traslado, por parte de ellos mismos, a un hospital ubicado en el kilómetro 2 de La Matanza, según informó Primer Plano Online.

De acuerdo al parte médico, Diego sufrió varios cortes en la cabeza, un hematoma en el ojo izquierdo, y perdió varias piezas dentales superiores.

“Queremos justicia y vamos a seguir esto hasta el final”, dijo a ese medio Daiana, una de las hermanas de la víctima. Además, la familia denunció que reciben amenazas para que no difundan información por parte de los agresores desde el mismo celular que robaron.

La patada que dejó tendido en el suelo a Diego; los testigos, desde vehículos, no lo asistieron Captura de pantalla

Según informaron vecinos de la zona, los agresores son del barrio. Por el momento uno de los delincuentes fue detenido “por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y lesiones”.

Otra de las hermanas contó a AN Digital que Diego estuvo inconsciente todo un día y que las autoridades les habían dicho que no podía retener mucho más al agresor ya que la víctima no lo había denunciado.

Así se escapaba quien le dio la patada que dejó inconsciente al joven asaltado Captura de pantalla

El sujeto, sin embargo, sigue en condición de aprehendido bajo una carátula por “robo agravado” en la que interviene la fiscal Belén Casal Gatto, titular de la UFI Descentralizada Nº 2 de Laferrere ya que cuando le allanaron el domicilio se encontró la billetera de Diego, que adentro tenía apenas 300 pesos, informó ese último medio.

