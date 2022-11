“Fue intencional, se reía de nosotros”: un hombre atropelló a un grupo de personas y mató a una joven de 17 años

escuchar

Un hombre al volante mató ayer por la mañana a una chica de 17 años e hirió a un joven de 26 cuando realizó una maniobra en U y atropelló a las víctimas y a su grupo de amigos que se encontraban sobre la vereda en el centro de la localidad bonaerense de Laferrere, en La Matanza. La trágica secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad, el conductor se encuentra detenido a la espera de que los resultados de alcoholemia.

El hecho se dio el domingo a las 7 de la mañana sobre la calle Luro, en su intersección con Valentín Gómez, cuando Julio César Peralta, de 24 años, embistió contra el grupo de personas que venía de festejar un cumpleaños, informaron fuentes de la policía bonaerense a LA NACION.

La víctima fatal es Jazmín Fernández y el joven de 26 que se encuentra internado, y cuyo nombre no trascendió, es su cuñado y está fuera de peligro.

De acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad en la vía pública, un Volkswagen Fox gris claro, que se encontraba estacionado frente al grupo de amigos, arranca y hace una vuelta en U dirigiéndose hacia la vereda de enfrente. En esa maniobra, se sube a la vereda embistiendo a un grupo de personas. Cuando el auto vuelve a la calle frena y se abre la puerta del conductor, que intenta escapar.

En tanto se ve que algunas de las personas quedan sobre la vereda, otro grupo corre hacia el auto para tratar de que el conductor no se escape.

Antes de la tragedia, de acuerdo a lo que los testigos y familiares de las víctimas dijeron a diferentes medios, venían de festejar un cumpleaños y estaban charlando y tomando una cerveza en la vereda, sobre la calle Luro, antes de volver a sus casas. En un momento, el conductor del Fox junto con quien sería su novia y otro hombre se acercaron a ellos y les pidieron que les convidaran lo que estaban tomando.

Un hombre giró en U y mató a una joven de 17 años y atropelló a más personas

“Habíamos estado festejando el cumpleaños de mi mujer y nos fuimos caminando al centro de Laferrere ya para terminar la noche. Estábamos entre cuñados y concuñadas en la vereda compartiendo entre nosotros y llegan estos muchachos con esta chica y nos pidieron si les convidábamos de tomar, les convidamos”, dijo Diego a Crónica, cuñado y amigo de Jazmín.

“Después se pusieron a tomar cocaína y fumar marihuana ahí al lado nuestro, y como no nos gustan esas cosas, nosotros nos corrimos para el costado”, explicó Diego.

“En un momento, uno de los muchachos se fue a dar una vuelta con su moto y se fue a la esquina donde estaban los patrulleros y se les burlaba. Pero después volvió y dejó la moto. Entonces el patrullero pasó por donde estaba con los otros, como mirándolo. El muchacho cruzó a la vereda de enfrente y ahí el patrullero lo puso contra la pared y es lo llevaron a él y a la moto. Entonces, el muchacho que nos había pedido alcohol se va enojado puteándolo al amigo al auto porque le estaban por llevar la moto, no sé si era de él”, relató Diego.

El amigo del conductor fue detenido por la policía, que se encontraba en la esquina. Según dijeron a LA NACION fuentes de la policía, el joven fue demorado pero no detenido y se le labró una infracción por “no ajustarse a la seguridad básica, no respetar señales, no circular con precaución, no poseer casco, seguro, vtv y manejar en estado de alcoholemia”.

El momento de la tragedia

Diego explicó que luego de que el muchacho fuera llevado por el patrullero, el amigo se subió al auto, con su novia en el asiento del acompañante, y comenzó a mirarlos y a reírse de ellos. A los segundos, arrancó y los atropelló.

“Yo salgo volando e inmediatamente, cuando reacciono, corro a buscarlo para que no se escape”, dijo Diego y aseguró: “Fue intencional, siempre supo lo que hacía porque primero chocó el borde [de la vereda] y después aceleró y nos miraba y se reía y nos atropelló a todos. En el diálogo que tuvo con nosotros se lo mostraba bien consciente y normal”.

Su pareja, Macarena, aclaró a ese mismo medio: “Les convidamos alcohol, pero nunca discutimos, no sé por qué después nos atropelló”.

“Fue todo inexplicable y horrible, no entendemos por qué pasó si no tuvimos ningún problema, no lo conocíamos. Fue intencional, se reían de nosotros”, explicó la joven.

Tras la intervención de las personas que evitaron que Peralta se fugara, fue puesto a disposición de los efectivos de la policía que estaban en un patrullero estacionado en la esquina del hecho. El conductor hoy continúa aprehendido y a disposición de la Justicia que espera del resultado de alcoholemia y de sustancias químicas en su organismo.

Tras ser embestidos, Jazmín y su cuñado fueron trasladados al hospital Figueroa Paredes. Ella murió por las graves heridas que tenía, y el joven se encuentra fuera de peligro.

En tanto, el conductor del vehículo, de nombre Julio César Peralta, de 24 años, quedó a disposición de la justicia.

LA NACION