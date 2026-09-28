Un joven de 22 años murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante una pelea ocurrida a la salida de un boliche en Ezeiza. El violento enfrentamiento quedó registrado en un video al que accedió LA NACION, que muestra cómo uno de los grupos arrojaba piedras contra el otro en la calle. Por el hecho, hay cuatro detenidos.

El enfrentamiento se inició el sábado por la noche dentro de la discoteca Egipto y se prolongó en la madrugada de ayer. Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso a la investigación, dos grupos de jóvenes comenzaron a pelearse dentro del recinto, lo que derivó en que fueran expulsados del local bailable.

Las imágenes del ataque a piedrazos que terminó con la muerte de un joven a la salida de un boliche en Ezeiza

A unas 15 cuadras del lugar, en el cruce de Presidente Perón y French, los participantes de la pelea, tres de un lado y cuatro del otro, volvieron a cruzarse. Tras una breve discusión, comenzaron a arrojarse piedras que había en las vías del ferrocarril Roca. Estaban a pocos metros de la estación ferroviaria de Ezeiza.

La grabación corrobora los datos obtenidos por este diario. El video muestra tanto discusiones como forcejeos entre ambos grupos. Sobre el final de la filmación, y cuando uno de los dos bandos decide alejarse del lugar, se puede apreciar a uno de los individuos involucrados mientras toma una piedra, la arroja y luego se aleja.

Tomás Ezequiel Rojas (22) fue a bailar a un boliche en Ezeiza y terminó asesinado de un piedrazo en la cabeza captura de redes

En ese contexto, Tomás Ezequiel Rojas, vecino del barrio Los Aromos, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte. Los asesinos del joven se dieron a la fuga, pero tras el relevamiento de las cámaras de seguridad, la Policía logró la aprehensión de uno de los acusados, señalado como C.R.E., de 18 años.

Para lograr la captura de los demás, la Justicia local autorizó tres allanamientos, los cuales dieron resultado positivo con las detenciones de los restantes agresores: T.U.J., de 21 años; A.G.M., de 23 años, señalado como el autor material del crimen; y S.G.U., de 19 años.

Por el asesinato de Rojas, fueron detenidos cuatro jóvenes de entre 18 y 23 años captura de redes

Tras descartar la hipótesis de que hubiera habido un intento de robo, la causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la UFI N.º 1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc, que intentará ahora establecer con precisión cómo se desencadenó la pelea y qué responsabilidad tuvo cada uno de los jóvenes detenidos.