Las justificaciones de los banquineros y de quienes usan el celular al volante en la Autopista Riccheri: “Me comí 7 horas el otro día”

A solo unos días de las fiestas de Navidad y fin de año, y también del comienzo de la temporada de verano, desde Tránsito de la Nación aumentan los controles móviles en rutas y autopistas para penalizar a los conductores que infrinjan las normas. Entre las actas que se labran, las más comunes suelen ser a los llamados “banquineros”, los conductores que circulan por las banquinas para ganar tiempo, y a quienes utilizan el celular pese a estar manejando.

En el marco del nuevo comienzo del período vacacional, en que se movilizan millones de personas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) difundió este jueves un video que expone parte de la acción de los agentes motorizados en la Autopista Riccheri, donde el organismo tiene desde marzo de este año una base operativa de control y fiscalización, ubicada en el kilómetro 15. Allí se realizan patrullajes preventivos, operativos de alcoholemia, de documentación, de velocidad y anti-banquineros. Y allí también se escuchan excusas insólitas.

En la primera secuencia que se ve en la grabación los oficiales paran la marcha de un conductor que viaja en una camioneta Ford Ranger color gris por la banquina. Sin asumir su error, el hombre intenta que no le hagan el acta, con malos modos. “Ponen dos sueldos acá a jodernos a todos”, se queja el señor. “No, a joderlos a todos no”, le responde el agente, pero el hombre sigue increpándolo: “Sí, a jodernos a todos, porque yo me comí siete horas el otro día acá”.

Sin inmutarse, el agente le pregunta: “¿Por qué motivo usa la banquina, caballero?”. Y sin parar de gesticular el conductor insiste: “Ya te lo expliqué. Porque vivo en Ezeiza y me como todos los días una hora acá por nada”.

El oficial de la ANSV le notifica al conductor que no solo circula por la banquina, sino que tampoco tiene colocado el cinturón de seguridad. “Yo paré acá”, alega él, aunque el inspector le aclara: “Pero venía sin el cinturón colocado”. No obstante, el hombre no se detiene: “¡Eso no lo sabés, por favor!”. Por manejar por donde no corresponde y sin atar, le labran un acta de todas formas.

Así detienen banquineros en la Autopista Riccheri

El video continúa con otro hombre que circula también por ese lugar, de manera incorrecta. “¿Cuál es la emergencia que tiene, caballero?”, interroga el agente. “No, no, no tengo emergencia”, asume el conductor. “¿Y por qué hace sobrepaso por banquina?”, sigue con las preguntas el personal de la ANSV. “Porque... Para...”, duda el señor que maneja, mientras con sus manos traza figuras en el aire.

En el último caso, el joven frente al auto viene con el teléfono al mismo momento que maneja. No obstante, toma una actitud completamente diferente al primer conductor. “Disculpá. Estaba mandando un mensaje que me parecía importante”, se limita a decir. “Está bien, pero no podés mandar mensajes cuando estás manejando”, le explica el agente motorizado.

Tanto el uso de las banquinas sin estar en una situación de emergencia y la utilización del celular al volante son acciones que están prohibidas por la Ley Nacional de Tránsito. Para evitar que los conductores pongan en riesgo a otros con estas y otras infracciones, los agentes de la ANSV realizan controles diarios y aleatorios en distintos tramos de la autopista Riccheri, Acceso Oeste, Acceso Norte y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

